4 مكونات طبيعية مذهلة تقضي على الدهون في الجسم

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من أحدث الاكتشافات في عالم الرشاقة والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم وجد أن هناك بعض المكونات الطبيعية قادرة على محاربة الدهون العنيدة في الجسم، إليك أربع طرق يمكنها التخلص من الدهون المتراكمة لسنوات:

مكون Litramine بالوجبات:

Litramine هو عنصر أساسي يساعد في التخلص من الدهون الغير المرغوب فيها، وهو مشتق أساساً من الألياف النباتية الطبيعية القابلة للذوبان. ففي دراسة حديثة، وجد أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة الذي واستهلكوا 3 غرام من litramine يومياً لمدة 12 أسبوعاً فقدوا ما لا يقل عن 5٪ من وزن أجسامهم بالمقارنة مع الخاضعين للدراسة الذين تناولوا علاجاً وهميا، فالألياف في litramine تمنع الدهون من الامتصاص من قبل الجسم.

ولتحصل على هذه المادة العجيبة قم بالآتي:

ابحث عن كلمة 100٪ litramine نقية على البطاقة الغذائية للمنتج.

استهلك 3 غرام في اليوم الواحد، 1 غرام بعد كل وجبة. تحدث مع طبيبك قبل البدء.

الثوم والشاي الأخضر:

عندما يشعر البنكرياس بالإرهاق، يصبح غير قادر على حرق الطاقة بكفاءة وإزالة الدهون، ما يتيح تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن. ولتنشيط البنكرياس وإعادة شحنه والقضاء على الدهون، ينصح بشرب كوب من الشاي الأخضر والثوم كل يوم، فقد أظهرت الدراسات أن الثوم يمكن أن يساعد على تنظيم السكر في الدم، بينما أظهرت أبحاث أخرى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد على تكسر كتلة الدهون.

كيف تتناوله؟

انقع كيس شاي أخضر في الماء الساخن لمدة 5 دقائق. اضف 2-3 فص ثوم مقشر واتركه لمدة 3-5 دقائق.ثم أضف ملعقة من القرنفل.

أشرب الشاي الأخضر والثوم بعد الإفطار أو الغداء.

فيتامين C:

اكتشف العلماء أن الكثير ممن يعانون من السمنة المفرطة لديهم انخفاض في فيتامين C، ويصيب نقص هذا الفيتامين حوالي 15٪ من البالغين في الولايات المتحدة وكانت في ازدياد في السنوات الأخيرة.

وأظهرت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يعانون من نقص فيتامين C لا يكونوا قادرين على حرق الدهون، فالجسم يحتاج عن ما لا يقل عن 75 ملغ من فيتامين C يومياً لمساعدة الجسم في حرق الدهون.

كيف تتناوله؟

احصل على ما لا يقل عن 75 ملغ من فيتامين C يومياً من خلال تناول أي من هذه الأطعمة: 1 كوب من البابايا 1 كوب من الفراولة 1 كوب من البروكلي 2 كيوي 2 الجريب فروت 2 البرتقال

شرب الخل بعد كل وجبة:

وجد الباحثون أن الخل قد يساعد في منع تراكم الدهون في الجسم، خصوصاً عند تناول السكر والكربوهيدرات. وأشارت العديد من الدراسات أن الخل يمكن أن يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم بعد الوجبة بأكثر من 25٪.

كيف تتناوله؟

تناول ملعقتين من الخل الأبيض بعد كل وجبة، خاصة إذا كانت وجبة مليئة بالكربوهيدرات الثقيلة.