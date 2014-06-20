حافظي على جمال شعرك الطويل بـ 4 خطوات

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بالرغم من جمال وروعة الشعر الطويل إلا أنه قد يكون عبأً على صاحبته عندما لا يكون لديها الوقت والطاقة للعناية به والحفاظ عليه، لذلك إذا أردت أن تجعلي شعرك الطويل تاجاً أنيقاً على رأسك تتدلّلين به أمام الجميع عليك القيام بالخطوات التالية:

1- التقليم لصحة أفضل:

الشعر الطويل يحتاج إلى قصّ أطرافه باستمرار لضمان الحفاظ على نموه بطريقة صحيحة ومن دون تقصّف، فالتقليم هو أفضل طريقة للحفاظ على شعرك طويلاً وصحيّاً في نفس الوقت.

2- لا للشامبو بكثرة:

تجنبي غسل شعرك يومياً بالشامبو، لأن كثرة استخدام الشامبو على الشعر تفقده الزيوت الطبيعية التي ينتجها الشعر، والتي تساعده على النمو والتغذية من الداخل. وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى غسل شعرك بالشامبو، فاستخدمي الشامبو الجافّ، لأنه أفضل صديق لشعرك.

3- البكرات آمنه أكثر:

بدلاً من استخدام المصففات لفرد شعرك، قومي باستخدام بكرات الشعر، لأنها خير صديق للشعر الطويل، وإذا كنت تريدين تصفيف شعرك بطريقة جديدة وجذابة، فإن كلّ ما عليك فعله هو لف شعرك ببكرات الشعر الخاصة بك، ثم تركها حتى يجفّ بعدها، وستجدين شعرك منسدلاً وجذاباً، وستتخلّصين من التموّجات من دون استخدام المصففات التي تقصّف الشعر وتساعد على تساقطه.

4- الزيوت صديقة الشعر:

قومي بأخذ حمّام زيت لشعرك مرة أسبوعياً على الأقلّ، لأن شعرك الطويل يتغذّى من الزيوت، كما أنّها تجعله أكثر نعومة وسلاسة، فكلّ ما عليك فعله هو وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الدافئ على شعرك مع لفّه بمنشفة دافئة، ثم اتركيه لمدّة ساعة أو أكثر، قبل أن تغسلي شعرك كالمعتاد، فذلك سيزيد من صحّة ونعومة شعرك الطويل.