4 أمراض شتوية.. عليك وقاية أطفالك منها

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إذا كنت أماً جديدة، لا بد أن تكوني حذرة من إصابة طفلك بأي من الأمراض الشائعة، وعليكِ أيضًا الاهتمام بمواعيد التطعيمات الأساسية لجميع الأمراض، مثل: شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي B وغيرها.

وهنا نصحبك عزيزتي الأم لتتعرفي على أكثر الأمراض التي قد يتعرض لها طفلك وطرق الوقاية منها فكوني معنا..

أولا : الأمراض الجلدية والحساسية

نتيجة لاحتواء البيئة المحيطة هذه الفترة على الكثير من الملوثات، أصبح الأطفال يتعرضون بكثرة لالتهابات الجلد والأذن والأنف والحنجرة، ما جعلها شائعة خاصة بين أطفال المدارس.

وإلى جانب الالتهابات الجلدية، ظهرت العديد من أنواع الحساسية المختلفة، بسبب التعرض المستمر للملوثات وتناول الطعام الفاسد.

احرصي على تقديم طعام صحي لطفلك، وابعديه قدر الإمكان عن الملوثات المختلفة.

ثانيا: أمراض الجهاز الهضمي

الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال والنزلات المعوية، ويرجع ذلك إلى تناول الأطفال الوجبات السريعة خارج المنزل، فهذه الأطعمة بطبيعة الحال تكون غير مضمونة النظافة، ما يُعرض الأطفال للعدوى والإصابة بمثل هذه الأمراض، الأمر الذي يُضعف مناعتهم مع مرور الوقت.

احرصي على إطعام طفلك الطعام المطبوخ في المنزل أكثر.

كما أن الإصابة بالإسهال غالبًا ما تكون نتيجة عدم غسل اليدين جيداً

احرصي دوماً على تعويد طفلك على حمل صابون مضاد للبكتيريا والجراثيم في حقيبته، لاستخدامها بصفة يومية والحفاظ على صحته.

ثالثا: التهابات الجهاز التنفسي

مشكلات التنفس والتهابات الرئتين من الإصابات المنتشرة التي قد تصيب أطفالك، نتيجة لزيادة نسبة التلوث، وارتفاع نسبة الميكروبات التي تنتقل للأطفال عن طريق الهواء، ما يؤدي إلى إصابتهم بعدد كبير من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والتهاب الرئتين، الأمر الذي يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي للأطفال، وتظهر الإصابة في أولها على شكل التهاب حاد في البلعوم، والتهاب القصبة الهوائية، لذلك

احرصي دوماً على تقليل تعرض طفلك لمثل هذه الملوثات حتى لا يُصاب بهذه الأمراض.

رابعا: زيادة الوزن والسمنة

يتعرض الأطفال إلى الإصابة بالسمنة أو زيادة في الوزن بشكل مبالغ فيه، نتيجة ميلهم لتناول الوجبات السريعة خارج المنزل، وعدم اتباع نظام غذائي صحي، رغم أهمية ذلك في بناء جهاز مناعي قوي لديهم، حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، لذلك

احرصي على إبعاد طفلك عن تناول المأكولات غير الصحية في الشارع، وقدمي له طعاماً صحياً مناسباً لمرحلته العمرية، للحفاظ على صحته وتفادي تعرضه للسمنة المفرطة.