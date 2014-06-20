4 نساء لا يحبهم الرجل

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تكره المرأة الرجل المتعجرف والبخيل والأناني، ونفس الأمر ينطبق على الرجال فهم يكرهون أصناف من النساء، بل ويبتعد الرجل عن الارتباط بهن أو حتى التعامل معهن في العمل أو الدراسة، فشخصية المرأة تمثل 70% من إنجاح العلاقة أو إفسادها بسبب بعض الأخطاء الشخصية غير المستحبة، فما هي تلك الصفات التي يكرهها الرجل في المرأة؟ سنتعرف عليها في السطور التالية.

المرأة التي تظن أنها تعرف كل شيئ:

حيث أن هناك العديد من النساء تظن أنها علي علم بكل ما يدور علي وجه الأرض وتكون أسهل كلمة لديها إذا تكلمت في أي موضوع هي (استمع إلي فأنا أعرف) وتلك الكلمة من أكثر الكلمات استفزازاً للرجل حيث أنها تشعر الرجل بأنه جاهل بتلك الأمور حتي وإن كان يعلمها. فتوقفي عن الظن بأنك عليمة بكل ما يدور حولك.

المرأة كثيرة التذمر:

هناك عدد من النساء دائمة اللوم على أزواجهن علي أخطائهم حتي دون النظر إلي أخطائهن الشخصية معتقدين أنهن لا يخطئن ولا تستطيع هذه المرأة تحمل مسؤولية ما تقوم به وتفضل لوم الآخرين على أخطائهم خوفاً من أن ينظروا إلى أخطائها.

المرأة المتقلبة المزاج:

والتي يمكن لها أن تغير فكرها بسهولة وبشكل متواصل كما أنها لا تعرف ما الذي تريده تماماً ويؤثر بها أبسط الأشياء فتعلقها بشيء معين قد يغير من تفكيرها وطباعها بسهولة وبمجرد زواله يكون قد حل شيء آخر مكانه وهو أكثر ما يزعج الرجل لأنه يشعر بأنه يعيش مع شخصيات متعددة مما يفقده أعصابه ويصيبه بالتوتر.

المرأة المادية:

المرأة التي تعتبر المال أهم ما يمكن أن تعيش لأجله في الحياة دائمة التألق والاهتمام بمظهرها الخارجي وتحب الرفاهية وتهوى المجوهرات والملابس الثمينة تكون متطلبة ومرهقة لزوجها فينفر منها لأنه سرعان ما يكتشف حبها للمال حتي أكثر منه.