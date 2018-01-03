5 أسباب وراء الحكة المفاجئة في الجسم

إذا كنت تشعرين بالحكة المفاجئة في جسمك دون ظهور أية أعراض، تابعي السطور التالية لتتعرفي على أكثر أسباب حكة الجسم المفاجئة.

اختلال التوازن الهرموني

يمكن لانخفاض مستوى الأستروجين في الجسم مع التقدم في السن أن ينعكس سلباً على إنتاج مادة الكولاجين المسؤولة الحفاظ على مرونة البشرة ونضارتها من جهة، وحماية الجسم من الملوثات التي يمكن أن تهاجمه عبر طبقات الجلد الكثيرة، وبالتالي تصبح النتيجة: بشرة خشنة وجافة وحكة مستمرة قد تنفع معها الكريمات المرطبة ومكملات الأعشاب!

نقص الفيتامين أ

يمكن لشعور الحكة المستمرة في أجزاء مختلفة من الجسم أن تأتى عن طريق نقص فيتامين أ، وهو أحد أنواع الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الجسم وسلامته من الأمراض والالتهابات، وللتعامل مع هذه الحالة، يكفي أن ترفعي معدل استهلاكك اليومي من الفيتامين أ بمصادره الغذائية المتنوعة، وعلى رأسها البطاطس الحلوة والجزر والسبانخ.

حساسية تجاه بعض النباتات

يمكن لبعض أنواع النباتات والأعشاب أن تصيب الجلد بحساسية عند لمسها أو الاحتكاك بها، وغالباً ما تظهر هذه الحساسية على شكل حكة وبثور وطفح في الجزء المصاب من الجسم، وفي هذه الحالة يمكن أن تتطور إلى حد يمنعك من القيام بنشاطاتك اليومية، وبالتالي تعتبر الأدوية المضادة للحساسية الضمانة الوحيدة للعلاج.

حساسية تجاه بعض الأقمشة

يمكن لبعض أنواع الأقمشة أو الأنسجة على غرار الصوف أن يثير حساسية البشرة عند الاحتكاك بها، وبالتالي يفضل في هذه الحالة، تفادي هذا النوع من الأنسجة/ الأقمشة أو تفادي احتكاكه المباشر بالبشرة عند ارتدائه، وذلك عن طريق الاستعانة بطبقة ملابس قطنية إضافية.

حساسية تجاه بعض مستحضرات التجميل

يمكن لبعض الكريمات ومزيلات التعرق والعطور ومستحضرات المكياج أن تكون سبباً في تحسس البشرة وما يرافقه من احمرار وحكة، فإذا كنت تشكين بأن يكون أحد مستحضراتك السبب في حكتك المفاجئة، توقفي عن استعماله لأسبوع كامل وراقبي ما يحدث لك من أعراض بحثاً عن أي تحسن.