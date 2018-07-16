5 أطعمة تجنب تناولها على الفطور وأخرى بدائل رائعة

من المهم أن نعلم أن وجبة الفطور هي أكثر الوجبات أهمية لأنه الطريق إلى بدء نهارنا ونحن مسلحين بالطاقة والحيوية لذلك من المهم أن نجعل خياراتنا صحية ومتنوعة في وجبة الفطور وسنساعدك في في إيجاد تلك الخيارات الصحية المغذية واللذيذة وتلك التي عليك تجنبها

الأطعمة التي عليك تجنبها وتلك التي تتناولها في وجبة الفطور:

1- تجنب تناول الكعك، المعجنات، الدونات لأنها عالية بالسعرات الحرارية والسكريات، فهي تسبب الخمول.

تناول بدلاً منها البيض فهو يساهم بشكلٍ كبير في تقليل الشعور بالجوع وبالتالي تقليل كمية الطعام التي تتناولها أثناء اليوم وكذلك يمكنك تناول الجبنة وقطع الفواكه أو اللبن الزبادي مع الفواكه.

2- اعلم أن حبوب الإفطار عالية بالسكر، ومليئة بالمحليات والصبغات والمواد المضافة والسكريات. وقليلة بالألياف والبروتينات، حيث قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم لفترة زمنية بسيطة ثم سرعان ما تنخفض وبالتالي لا تمنحك الطاقة، وتتسبب لك شعور السريع بالجوع.

اختر حبوب الإفطار ركز من النوعية التي تحتوي فيها الوجبة على ما لايقل عن 5 غم من الألياف، ونسبة سكر لا تزيد عن 10 غم.

ويمكنك استبدال حبوب الإفطار أيضاً بالشوفان فهو من أهم الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، كما أن للشوفان أثرًا كبيرًا في تحسين الذاكرة وزيادة مهارات التركيز خصوصًا لدى الأطفال مقارنة بحبوب الإفطار الجاهزة، لذلك احرص على إدخال الشوفان إلى نظامك الغذائي بشكلٍ عام وإلى وجبة الإفطار بشكل خاص

3- الموز ليس خياراً مثالياً لوجبة إفطارك، على الرغم أن الموز يحتوي على نسبة عالية من سكر الفواكه الطبيعي ، لكن وكما بينت الدراسات هو مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنين يساعدان على استرخاء الأعصاب والعضلات، لذا لا ينصح بتناول الموز فترة الصباح اذا ما كان يومكم مليء بالمهام التي تحتاج الطاقة والنشاط.

تناول بدلاً من الموز البرتقال والتفاح والجريب فروت فهما خيارات صحية وتمنح الحيوية والطاقة للجسم في الصباح

4- التوست بالزبدة “التوست الفرنسي” ليست وجبة فطور صحية رغم أنها شهيرة في العديد من البلدان الأجنبية، حيث تعد الزبدة مصدر للدهون المهدرجة والمضرة جداً بصحة القلب والشرايين، والتي قد تساهم في رفع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم

تناول التوست المصنوع من الحبوب الكاملة مع استبدال الزبدة أو شراب الذرة بالعسل أو المربى، او ايجاد خيارات أخرى بروتينية أكثر صحة، مثل زبدة الفول السوداني أو القليل من الحمص.

5- قيامك بشرب القهوة قبل الإفطار هي إحدى العادات السيئة التي يجب تجنبها قدر الامكان! فعلى الرغم من فوائد القهوة العديدة للصحة إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي الى تهيج المعدة بسبب احتوائها على الكافيين وبالتالي تسبب الاصابة بحموضة المعدة والقرحة. كما وأن الكافيين مرتبط باضطرابات الهضم فإن تناول القهوة قد يؤدي الى تثبيط الشهية مؤقتاً مما يجعلك لا تناول وجبة فطور متكاملة ومتزنة.

استبدل القهوة بمشوب الشاي مع الحليب أو الشاي الأخضر فهما سيمنحانك الطاقة واليقظة التي تحتاجها في النهار