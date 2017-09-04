5 أطعمة تزيد وزن طفلك المصاب بالنحافة الشديدة

مثلما تبحث بعض الأمهات عن حلول لسمنة أطفالهن، تبحث أخريات عن حلول لمشكلة النحافة لديهم، فإذا كان طفلك يعاني من النحافة، فهذه 5 أطعمة تساعد طفلك على اكتساب الوزن، ولا بد ألا يمر يوماً إلا وأن تكون في وجباته.

البيض:

يجب أن يتضمن نظام طفلك الغذائي البيض، إذ يُعد مصدرا ًهاماً للبروتين والكالسيوم، ويحتوي البيض كذلك على فيتامين أ وفيتامين د، لكن يُنصح بتناول بيضة واحدة يومياً لتجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

المخبوزات:

تحتوي المخبوزات على نسبة عالية من النشويات، فهي من المصادر الهامة التي تحتوي على السعرات الحرارية التي تساعد طفلك على اكتساب الوزن.

الحليب كامل الدسم:

على الرغم من الفوائد العديدة للحليب، هناك بعض الأطفال يرفضون تناوله، فإذا كان طفلك من هؤلاء الأطفال، فجربي إضافة الحليب إلى الأطعمة التي يحبها، فيمكنك صنع عصير الفواكه المضاف إليه الحليب، أو إضافته إلى الكورن فليكس أو إعداد الأرز بالحليب، فالحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين وفيتامين د.

المكسرات:

تحتوي المكسرات على العديد من الألياف والبروتينات والدهون المشبعة والماغنسيوم، وهناك بعض أنواع المكسرات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية مثل، (الكاجو والفستق والبندق)، لذا احرصي على إضافة المكسرات إلى نظام طفلك الغذائي.

زبدة الفول السوداني:

تُعد زبدة الفول السوداني من المصادر الجيدة للكالسيوم والبروتينات والفيتامينات والمعادن، إذ تساعد على بناء جسم طفلك بصورة سليمة، ويمكنك إضافة زبدة الفول السوداني لقطع الفاكهة والخبز والبسكويت عند تقديمها له، ولكن عليكِ تجنب زبدة الفول السوداني التي تحتوي على الزيوت المهدرجة، واستبدالها بزبدة الفول السوداني الطبيعية الخالية من تلك الزيوت أو التي تحتوي على نسبة قليلة منها.