5 أطعمة يحتّم عليك الإتيكيت تناولها بأصابعك

استخدام الشوكة والسكينة من إتيكيت تناول الطعام التي تحمي صورتك الاجتماعية خلال تناول الطعام كفتاة لائقة، إلا أنه في مناسبات كثيرة وأنواع متعدّدة من الأطعمة يتحتّم عليك الاستغناء عن الشوكة والسكينة واستخدام أصابعك أو ربّما أنواع أخرى من الأدوات المطبخية، ومنها:

الخرشوف أو الأرضي شوكي: إن كنت تجلسين إلى مائدة قُدّم عليها الخرشوف كنوع من المقبلات، فانه من الإتيكيت استعمال أصابعك لفرد أوراقها، احمليها بطرفها المروّس واغمسي الطرف الآخر لها في الصلصة الموجودة أمامك.

ويجب على المضيف أو المضيفة أو على المطعم الموجودة فيه أن يزوّد المائدة بأطباق تضعين فيه الأوراق التي تنتهين منها.

الفواكه: بكلّ أنواعها وحين تكون غير مقشّرة أو غير مطهيّة مع الأطباق المالحة أو الحلويات، حيث يمكنك أن تتناولي الفواكه بواسطة أصابعك، ولكن حين تقطّع الفواكه وتقشّر عليك عندها استخدام الشوكة أو المعلقة، وحتّى في أكواب كوكتيل الفواكه حين تكون الزينة فواكه بقشورها أو بقطع كاملة، يجدر بك استخدام الشوكة لتناولها.

الأجبان: يجدر بك استخدام الشوكة لتناول الجبنة حين تُقدّم إلى جانب اللحوم مثلاً أو الفطائر أي كجزء من طبق معيّن، ولكن حين تقدّم كمقبلات أو في طبق للجبنة استخدمي العيدان الخشبية المرافقة لها.

البطاطس المقلية: علىالرغم من التناقض الكبير حول هذه النقطة ولكن نؤكّد لك أن الإتيكيت يسمح لك بتناولها بأصابعك خصوصاً حين تكون مقرمشة، لأنّها بواسطة الشوكة والسكين ستتكسّر وتتقطّع وسيصعب عليك تناولها.

البيتزا: مما لا شكّ فيه أن البيتزا تعتبر وبحسب الإتيكيت، من الأطعمة التي يمكنك تناولها بأصابعك، ولكن، هناك استثناء، حين تكون قطعة البيتزا مثقلة بالمقادير من الأفضل أن تستخدمي الشوكة بدلاً من أن تلطّخي قميصك بالصلصة!