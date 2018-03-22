5 أمور تحرمك من السعادة

تتلخص السعادة بالقناعة وبالاكتفاء الذاتي وليس بالأمور المادية أو حتى المشاعر التي نتبادلها مع الآخرين، وبعيدًا عن سر السعادة والطرق التي يصل الإنسان فيها إليها، هناك أمور تحرمك فعلًا منها فهل تتواجد فيك؟

الكمال هدفك الأول والأخير: هل يجب أن تكون حياتك كاملة لكي تكوني سعيدة؟ هل الكمال هو ركيزة السعادة؟ لا، فالسعادة ليست بالكمال بل بكيفية الاستمتاع بالأمور الإيجابية في الحياة والتي تتوسط الأمور السلبية الكثيرة وهذه الأخيرة هي التي تجعلك تقدرين الأمور الجميلة في الحياة والتي تلخص السعادة.

تعيشين بين أشخاص سلبييّن: إذا كنت تعيشين في بيئة الأشخاص فيها سلبيون فلا تتوقعي أن تكوني بغاية السعادة إذا كنت تتأثرين بهؤلاء الأشخاص، وتعلمي ألا تتأثري بهم أو تفادي الجلوس معهم حينئذ.

لا تزالين أسيرة لأحزان الماضي: بالتأكيد يعتبر الماضي جزء من حياتنا ولا يمكننا الانفصال عنه بشكل نهائي لكن من غير المقبول أن تبقي أسيرة لأحزان الماضي لأنها ستستمر معك حتى الحاضر والمستقبل وتمنعك من السعادة.

تقارنين نفسك بالآخرين: لكل إنسان حياته والظروف التي يعيش فيها سواء أفضل أو أسوأ منك، عيشي حياتك من دون مقارنة نفسك بأي أحد بل قارني نفسك بالمرأة التي كنت عليها في السابق وانظري إلى التغيرات الإيجابية الذي حدثت في حياتك.

تفرطين في التفكير وتعقدين الأمور: لا تفرطي في التفكير ولا تعقدي الأمور بل عيشي حياتك بكل بساطة ولحظة بلحظة إذا أردت فعلًا أن تكوني سعيدة.