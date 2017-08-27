5 خطوات فقط تجنبك خشونة وهشاشة العظام

لاشك أن الإصابة بآلالام في العظام والمفاصل، لا تقتصر على الكبار في السن بل قد يصاب بها مختلف المراحل العمرية بسبب بعض العادات اليومية السلبية مثل عدم الحركة وعدم النوم والجلوس بطريقة صحيحة، لكن إذا قمنا ببعض الخطوات البسيطة، فهي من المؤكد أنها فستساعدنا كثيراً فى الحفاظ على صحة عظامنا، وتجنبنا خشونة وهشاشة ولين العظام والكسور المرتبطة بها، وهذه الخطوات هي:

ممارسة الرياضة، مثل السباحة والجرى والمشى الرياضى، التي تحافظ على قوة العضلات الساندة للعظام. الحفاظ على حركة المفصل فى المستوى الطبيعى، لتجنب تآكل الغضاريف المؤدى للخشونة. التركيز على تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان. الابتعاد قدر الإمكان عن المشروبات الغازية والأطعمة السريعة. التعرض للشمس مرة أو مرتين أسبوعياً لمدة 45 دقيقة، للحصول على احتياجات الجسم من فيتامين د.