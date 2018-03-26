5 طرق تعالج بها نفسك من شعور الكآبة

الشعور بالاكتئاب في عالمنا المعاصر ينتشر بشكل متزايد بين الناس بسبب الوتيرة السريعة للحياة الحالية وتعقد العلاقات ومصاعب العمل وقلة الثقة بالنفس الأمر الذي ينعكس سلباً على الوضع النفسي للإنسان.

لذلك نبهت دراسة نفسية حديثة إلى أنه من المهم التعرف على هذا الواقع ومعرفة ما به وتجنب مثل هذا الشعور ومنع حدوثه.

وأشارت الدراسة التي أعدها معهد الصحة النفسية في براغ إلى أن النساء يتواجدن في هذا الوضع بشكل أسوأ من الرجال بمقدار مئة بالمئة، الأمر الذي يظهر من خلال تكرار إصابتهن بالأمراض وبالتالي يجب أن يعتبر ذلك إشارة تحذيرية إلى ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، وأضافت أن علامات الإصابة بالكآبة يمكن تلخيصها في ست نقاط هي:

غياب الطاقة وتراجع الشهية للطعام وقلة النوم أو كثرته.

تراجع المقدرة على التركيز والثقة الضعيفة بالنفس والتفكير بالانتحار.

الشعور بالتشاؤم وعدم توفر الرغبة بالحياة وتراجع المقدرة على النشاط البدني والشعور بالذنب.

وجود علاقات اجتماعية سيئة واتباع أسلوب حياتي غير صحي.

التفكير بشكل سلبي ووجود أحكام مسبقة في التعامل مع الآخرين.

حدوث تراجع في مادة السيروتونين الهامة لعمل الدماغ.

ونصحت الدراسة باتباع الطرق الخمسة التالية للتخلص من الكآبة وهي:

ــ الانتقال إلى أفكار أخرى من خلال استقدام ذكريات سارة من الماضي أو تصور مستقبل جميل فيما لا تتطلب عملية قيام الدماغ بالانتقال إلى موجة أخرى سوى 17 ثانية فقط.

ــ التحدث مع الآخرين لإبعاد الأفكار السوداوية من خلال الحديث الهاتفي على الأقل ولكن يفضل عدم التحدث في الاتصال عن مشاكل الشخص .

ــ التوجه إلى الحمام البخاري ” الساونا ” لأن له تأثير رائع ليس فقط على الجسم وإنما على نفسية الإنسان أيضاً، كما تعزز الساونا نظام المناعة وتحسن عمل الدورة الدموية.

ــ التوجه إلى الطبيعة لأن لها تأثير فعال على نفسية الإنسان من منطلق أن اللون الأخضر يجعل الإنسان أكثر هدوءاً، كما أن التواجد في الطبيعة الجميلة يجعل الإنسان ينظر إلى الأمور بعيون أخرى .

ــ ممارسة الضحك لأنه يعالج المزاج الكئيب بشكل فعال جداً، الأمر الذي يمكن أن يتم مثلاً من خلال مشاهدة فيلم كوميدي جميل الأمر الذي يجعل الانسان يشعر بأن العالم أكثر مرحاً.