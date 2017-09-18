5 عادات صباحية واظبي عليها لتحصلي على بشرة نضرة ومشرقة

البشرة هي سر جمال المرأة، ومدى الاهتمام بها وبنضارتها يحدّد جمالها، لذا يجب على المرأة تنظيفها والاهتمام بها، واستخدام الكريمات المناسبة لكل بشرة على اختلافها، واستخدام الخلطات والأقنعة التي يكمن فيها العلاج وسر الجمال، ناهيك عن ضرورة وضع الماكياج بطريقة صحيحة، لنتعرف كيف يكون الاهتمام بالبشرة.

طرق الاهتمام:

إن اهتمام المرأة ببشرتها ولجوئها إلى مستحضرات التجميل المناسبة لنوع بشرتها، يزيدها جمالاً وحيوية، كما ان كل بشرة تحتاج لطريقة معينة في وضع المكياج. يختلف المكياج وكيفية وضعه وألوانه من عمر لآخر، فالشابة تضع مكياجاً يختلف تماماً عن مكياج المرأة التي تتجاوز الثلاثين مثلاً، ويجب استخدام مستحضرات التجميل الموثوق بفاعليتها وأثرها. كما ينصح خبراء التجميل الشابات بالاستغناء عن مستحضرات التجميل التي تؤثر على قوة وحيوية بشرتهن والاكتفاء بالجمال الطبيعي .

و عند وضع المرأة المكياج يجب أن تراعي ألوان ملابسها كي تبدو أكثر جمالاً وتناسقاً. فالمكياج يختلف أيضاً بالنسبة للأوقات، فمكياج النهار يختلف عن مكياج الليل.

طرق وضع المكياج:

ضعي أولاً كريم الأساس ثم ضعي القليل من البودرة المائية.

ضعي أحمر شفاه لونه خفيف وفاتح كي يناسب جمالك. فالجمال في خفة المكياج

ضعي المسكارا على رموشك.

ضعي لمسة خفيفة وردية على خدودك

ضعي خطاً رفيعاً من الكحلة

ولكي تزيدي من جمالية وجاذبية عينيك ضعي ظلّاً مناسباً فوق جفنيك، ثم ضعي ظلاً أبيضاً تحت حاجبيك . أرسمي حاجبيك باللون المناسب لهما وبالقلم المخصص للحاجبين

ونصيحة أساسية عليك فحص المستحضرات من فترة لأخرى كي لا تنتهي صلاحيتها وتؤذي بشرتك ، وتخلصي من المستحضر إذا مرَّ عليها وقت طويل، أو إذا خرجت له رائحة أو تغير لونه.

عادات صباحية للحصول على بشرة نضرة ومشرقة

أولاً: الاستيقاظ مبكراً

للتخلص من الهالات السوداء وانتفاخات الوجه والعديد من مشكلات البشرة، استيقظي مبكراً. وذلك لأن الهواء المنعش في الصباح يسمح للبشرة أن تتنفس وتصبح أكثر حيوية ونضارة.

ثانياً: تناول مضادات الأكسدة

إنّ تناولك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في الصباح الباكر يساعد على مد جسمك وبشرتك بالعديد من الفوائد. بالإضافة إلى ذلك يمكنك شرب مشروبات الأعشاب الدافئة الغنية بمضادات الأكسدة. لذلك استبدلي القهوة الصباحية المليئة بالكافيين بكوب من الشاي الأخضر لتحسين حالة بشرتك ومقاومة أثار الشيخوخة المبكرة .

ثالثاً: تناول إفطار غني بالبروتين

إنّ من أهم وجبات الطعام اليومية التي عليك الحرص على تناولها هي وجبة الإفطار التي يُفضل أن تكون غنية بالعناصر الغذائية المختلفة والمتوازنة وخاصة البروتين لبناء جسمك وتدعيم خلايا بشرتك، وشعرك وأظافرك.

رابعاً: رش الوجه بالماء البارد

على الرغم من بساطة هذه الخطوة، إلا أنها تُعتبر من أفضل العادات الصباحية التي تمنح البشرة الانتعاش والحيوية.

خامساً: حماية البشرة

تتعرض البشرة لأشعة الشمس التي تحرق الجلد وتؤثّر فيه، وتعمل على تشقّقه وجفافه؛ لذلك عليك حماية بشرتك من خلال: