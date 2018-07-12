5 نصائح لاقتناء نظارتك الشمسية

إن ارتداء النظارات الشمسية والذي يعتبره الكثيرون ضربا من الرفاهية، واعتبارها أحد الإكسسوارات المكملة للأناقة أمر ليس له أساس من الصحة، فعلى الرغم من أن نظارتنا الشمسية تمنحنا مظهرا أكثر أناقة وجمالا إلا أن ارتداء النظارة الشمسية يعد أمر طبيًا لازمًا للمحافظة على سلامة العين وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسيجة.

ويحتار الكثيرون في مسألة اقتناء النظارات الشمسية المناسبة لهم ويقعون في حيرة كبيرة، وإليك 5 نصائح تساعدك على اختيار النظارة المناسبة لك:

1.افهم ودرس وجهك جيدا

نعم فلكل شكل من الوجوه تصاميم تناسبه أكثر من غيره، فما يليق لك قد لا يناسب صديقك فيجب مراعاة شكل الوجه ورسمة العين أثناء الاختيار.

2.اختر لونا مناسبا للون بشرتك

من الأمور التي تزيد من جمال وجاذبية نظارتك الشمسية مدى ملائمتها للون بشرتك، فالبشرة الخمرية يناسبها اللون البني والعسلي في حين أن البشرة البيضاء تبرز في النظارة السوداء والزيتية.