5 نصائح لاقتناء نظارتك الشمسية

إن ارتداء النظارات الشمسية والذي يعتبره الكثيرون ضربا من الرفاهية، واعتبارها أحد الإكسسوارات المكملة للأناقة أمر ليس له أساس من الصحة، فعلى الرغم من أن نظارتنا الشمسية تمنحنا مظهرا أكثر أناقة وجمالا إلا أن ارتداء النظارة الشمسية يعد أمر طبيًا لازمًا للمحافظة على سلامة العين وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسيجة.
ويحتار الكثيرون في مسألة اقتناء النظارات الشمسية المناسبة لهم ويقعون في حيرة كبيرة، وإليك 5 نصائح تساعدك على اختيار النظارة المناسبة لك:
1.افهم ودرس وجهك جيدا
نعم فلكل شكل من الوجوه تصاميم تناسبه أكثر من غيره، فما يليق لك قد لا يناسب صديقك فيجب مراعاة شكل الوجه ورسمة العين أثناء الاختيار.
2.اختر لونا مناسبا للون بشرتك
من الأمور التي تزيد من جمال وجاذبية نظارتك الشمسية مدى ملائمتها للون بشرتك، فالبشرة الخمرية يناسبها اللون البني والعسلي في حين أن البشرة البيضاء تبرز في النظارة السوداء والزيتية.
- خذ وقتك في التجربة
- إن النظارات الشمسية أحد الإكسسوارات الهامة والتي غالبا ما تكلفنا مبلغا ماليا كبيرا وقد تستمر معك لفترة طويلة، لذا حين تخطط لشراء نظارة شمسية جديدة فلا تتسرع وحاول أن تجرب أكثر من واحدة، وأن تلاحظ التفاصيل كمدى ملائمة قياسها وراحتها على وجهك حتى لا تكتشف بعد شرائها بأنها غير مناسبة لك.
- استعن برأي آخر
- بالفعل فحتى وإن تطلعت بنفسك في المرآة فهذا لا يكفي، فإن رأي شخص آخر في أفضلية ومدى ملائمة تلك النظارة على وجهك يكون أمرا نافعا ومفيدا، ويمكنك أيضا أن تستعين بالبائع الذي غالبا ما يكون لديه رأي سديد يفيدك في ذلك.
- ابحث عن العدسات الجيدة
- في ارتدائنا للنظارة الشمسية فنحن نقوم بحماية أعيننا والمحافظة عليها لذا فحذار أن تهدر من قيمة ذلك وأن تقتني أحد النظارات الردئية الصنع رخيصة الثمن التي تضر عينيك أكثر مما تفيدها.