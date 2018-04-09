5 وسائل تسهل عليك تنظيم ألعاب أطفالك

تعاني الامهات من ألعاب الأطفال والفوضى التي تنتج منها، والتي قد تتعثرين بإحدى الألعاب خلال تجولك بالمنزل للقيام بمهامك اليومية، إليكِ خمس وسائل لتنظيم ألعاب أطفالك لتحصلي على منزل مرتب:

1- الكثير من الصناديق أو العلب البلاستيكية

احرصي على وجود العديد من الصناديق أو العلب البلاستيكية المخصصة للألعاب، وقومي بتخصيص علبة لكل فئة من الألعاب، فمثلاً سلة لقطع البازل وأخرى للمكعبات، ويمكنك لصق صورة توضح محتويات كل سلة لتسهيل وضع الألعاب وإخراجها.

2- القليل أفضل

يُصاب الأطفال بالملل سريعاً، لذا لا تقدمي لهم الكثير من الألعاب مرة واحدة، اعرضي عليهم مجموعة من الألعاب لشغل أوقاتهم واحتفظي ببقية الألعاب بعيداً عن متناول أيديهم ويمكنك تبديل هذه الألعاب بتلك الألعاب المخزّنة كل شهر، لتصبح تلك الألعاب المخزنة جديدة بالنسبة إليهم وهكذا الأمر كل فترة.

واحرصي على التبرع ببعض الألعاب التي لا يحتاجها أطفالك لأطفال آخرين، لتغرسي في أطفالك مبدأ العطاء.

3- تناوب الألعاب

إذا كان هناك ألعاب في غرفة الجلوس وأخرى في غرفة نوم الأطفال ولكن يقضي الأطفال غالبية يومهم في غرفة الجلوس، يمكنك كل أسبوعين أو أقل تغيير أماكن الألعاب، ليستمتع أطفالك بجميع الألعاب بالمنزل دون كلل.

4- تخصيص أماكن لحفظ الألعاب

ضرورة تحديد أماكن مخصصة لحفظ الألعاب يسهل على الأطفال الوصول إليها، ليحصلوا على الألعاب التي يريدونها ويعيدونها إلى أماكنها بعد الانتهاء منها، ولكن ذلك يحتاج إلى تدريب وصبر، فالأطفال تتعلم بالتقليد لا من عن طريق الوعظ بأهمية ترتيب الألعاب.

فمثلاً مع مشاهدة الأطفال للأم والأب والأطفال الأكبر سناً، يحرصون على إعادة كل ما يستخدمونه إلى الأماكن المخصصة فيعتادون على إعادة ألعابهم بعد الانتهاء منها، وتذكري دائماً أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الصبر ولكن النتائج تستحق العناء.

5- ترتيب المنزل أولاً بأول

احرصي على إعادة الألعاب أولًا بأول، ولا تتركيها تتراكم حتى لا تثقلي كاهلك بإزالتها مرة واحدة، ودعي أطفالك يشاهدونكِ وأنت تفعلين ذلك، وأوكلي إليهم بعض المهام في إطار مسابقة، مثلاً من سيعيد الألعاب إلى أماكنها أولاً؟

وتذكري دائماً أنكِ من تحددين أولوياتك، فلا تتمسكي كثيراً بالحفاظ على المنزل بكامل ترتيبه طيلة اليوم، بل أفسحي المجال لأطفالك ليستمتعوا بحرية في ظل توفير بيئة آمنة لهم، مع الاتفاق على إعادة الألعاب إلى أماكنها بعد الانتهاء.