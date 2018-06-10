5 وسائل تكسب النحيفات الوزن بسهولة وأمان

الفتيات اللاتي يعانين من النحافة الزائدة لا بد أن يبحثن عن السبب الصحي وراء ذلك، ليعرفن كيفية التغلب على المشكلة وعلاجها، فهناك أسباب متوقعة مثل معاناة بعضهن من زيادة نشاط الغدة الدرقية، أو أن الطعام اللاتي يتناولنه لا يمنحهن الطاقة الكافية (السعرات الحرارية)، وهذا أيضاً يمكن حدوثه بسبب بعض الأسباب خاصة التعرض للقلق والتوتر النفسي وبعض الانفعالات الأخرى، فإذا كان النظام الغذائي هو سبب النحافة، إليك ما عليك القيام به لتتخلصي منها..

من المهم جداً أن تتأكدي أولاً من السبب في نحافتك فإذا تأكدت أن طريقة أكلك وما تتناوليه هو السبب وجب عليك تغييرها والتوجه لتناول وجبات غذائية متوازنة، وستكسبي مزيداً من الوزن بصورة تدريجية.

إذا كنت تشكين من قلة الشهية للطعام لا بد أن تستشيري اختصاصياً للتأكد من أنك لا تعانين من نقص في المغذيات الأساسية، وسوف توضح التحاليل المخبرية هذا الأمر، ومن ثم عليك الاعتماد على زيادة وزنك بطريقة صحية، وليس عن طريق تناول الشوكولاتة والكيك والأطعمة عالية السعرات الحرارية، والمحملة بالدهون المشبعة والسكريات أو المشروبات الغازية؛ لأن هذه الطرق يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل زيادة نسبة الدهون وارتفاع معدل الكوليسترول.

اتبعي الآتي لكي تكسبي وزناً بطريقة آمنة دون مخاطر التعرض للأمراض:

ننصحك باستهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرقين (500 : 1000 سعر حراري زائد يومياً)

تناولي أيضاً من 4 – 6 وجبات متوازنة غذائياً بصفة يومية.

لا تهملي أي وجبة خاصة الإفطار، أكثري من الأطعمة الصحية عالية السعرات الحرارية مثل العسل والمكسرات والخضراوات النشوية والبذور والفواكه المجففة.

عليك ممارسة الرياضة وخاصة التمارين التي تبني العضلات مثل رفع الأثقال.

تناولي كمية زائدة من البروتينات حيث تحتوي على الأحماض الأمينية التي تحتاجين إليها بشدة لبناء العضلات، وتعويض التالف من الأنسجة مع الحرص على تنويع مصادر البروتين ما بين البيف والدجاج ولحم الرومي والسمك والتوفو