5 وصفات طبيعية تعتني بجمالك ونضارتك

ترغب كل امرأة في أن تحتفظ بجمال طبيعي، لذلك هي على إستعداد تام لإنفاق مبالغ باهظة للحصول عليه، ولكن نقول لك أنه اصبح بالإمكان الآن الحصول عليه بأقل التكاليف وببعض الوصفات المنزلية السهلة، وكلها من مواد طبيعية متوفرة في بيتك ..فالجمال الطبيعي حقاً يحتاج إلى مواد طبيعية لا صناعية أو كيميائية تضر على المدى البعيد وتنفع فقط على المدى القصير.

1-قناع زيت الزيتون والخيار :



للحصول على بشرة نضرة تشع حيويةً وإشراقاً، يُنصح بعمل ماسك يتألف من ملعقتين زيت زيتون وملعقتين عصير الخيار وزلال البيض. أما من ترغب في علاج شعرها المجهد بعد يوم صيفي حار وتعيد إليه لمعانه وبريقه، فعليها عمل حمام لشعرها يتألف من صفاري بيضتين وقليل من عصير الليمون.

2-الخميرة:

عجين الخميرة يُعد علاجاً ممتازاً لجفاف الأيدي وإجهادها، ولعمل عجين الخميرة يخلط الدقيق والماء والسمن والخميرة وتدهن اليدين بها فتعطي غلافاً مخملياً على البشرة.

3-قناع الفراولة واللبن:

لعلاج آثار حروق الشمس يُنصح بعمل ماسك للوجه يتكون من الفراولة والزبادي، وذلك بهرس نصف طبق من الفراولة الطازجة، ثم تُضاف عليه ملعقتان من الزبادي الطبيعي.

4-وصفة النعناع والخل:

هذه الوصفة رائعة للتغلب على إفرازات العرق خلال فصل الصيف، حيث تعمل هذه التركيبة على تبريد الجسم وتمنحه انتعاشاً وحيوية. يتم وضع طبق من أوراق النعناع الطازجة في وعاء مغلق، ثم ملء الوعاء بالخل وترك المزيج يختمر لمدة يومين، وبعد انقضاء هذه المدة، يتم فلترة المزيج وسكبه في قنينة صغيرة، فبذلك يدوم تأثير الخل لبعض الوقت، ويتم دهن البشرة بهذا المزيج قبل الخروج من المنزل، ويمكن ملء بخاخة بهذا المزيج واصطحابها في الحقيبة من أجل استعمالها على مدار اليوم ومنح الجسم انتعاشاً سريعاً في ظل حرارة الصيف الشديدة، وهناك وصفة طبيعية أخرى لمزيل العرق بمكونات من المطبخ:

مكونات مزيل العرق:

نصف علبة كريم يدين نوعية جيدة، 2 ملعقة شبة مطحونة، ماء زهر أو ماء ورد، 3 ملاعق بودرة أطفال، مسك أبيض بودرة.

طريقة تحضير مزيل العرق:

توضع جميع المكونات في زجاجة وتخلط حتى يصبح الخليط مثل الكريم عندها يوضع تحت الإبط بعد الاستحمام أو في أي وقت، ومع المداومة على وضع هذا المزيل ستكون النتائج مبهرة في التخلص من رائحة العرق الكريهة بجانب النعومة العالية على الجلد.

5-إزالة الشعر الزائد بالعسل

تتألف الوصفة من العسل والسكر والليمون، حيث يتم غلي ثلاث ملاعق طعام من العسل لمدة قصيرة مع إضافة فنجان من قصب السكر وملعقتي شاي من عصير الليمون.

*ملاحظة هامة

إن وصفات الجمال المنزلية تشهد إقبالاً كبيراً من النساء بفضل تكلفتها القليلة ومكوناتها الطبيعية، غير أن المواد الطبيعية الخام قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بالحساسية. لذا وجب علينا النصيحة بأنه ينبغي على المرأة اختبار الوصفة التي أعدتها بنفسها على جزء صغير من معصمها أولاً قبل استعمالها على نطاق كبير من بشرتها.

ولنتذكر دائماً أن وصفات الجمال المنزلية لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة، لذا ننصح بإعداد كميات قليلة منها، مع مراعاة حفظها في مكان بارد.