5 طرق تحافظي بها على ثبات ماكياج عينيك

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من أهم أسرار جاذبيتك، جمال عينيك والتي بالطبع تعززينها باستخدام مستحضرات التجميل، مثل: الكحل والماسكارا والأي لاينر، ولكن حتماً تواجهك بعض المشكلات، في الحفاظ على ثبات ماكياج عينيك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، مما يفسد إطلالتك.. لكن بالطرق التالية ستحافظي على ثبات ماكياج عينيك.

1- استخدمي ظلال العيون مع الكحل، ثم ضعي الكحل فوق طبقة ظلال العيون، فهذه الطريقة تحافظ على الكحل من السيلان وتمنح عينيك الجاذبية لأطول فترة ممكنة، حتى مع ارتفاع درجة الحرارة.

2- استخدمي الآيلاينر الجل: يمكنكِ الاستغناء عن الكحل العادي واستخدام الآيلاينر الجل أو السائل داخل عينيكِ، باستخدام فرشاة رقيقة ورفيعة، وبذلك لن يسيل حتى تزيليه بنفسكِ.

3- اختاري نوع كحل مناسب لعينيكِ، فنوع الكحل يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ عليه من السيلان، لهذا تجنبي شراء الأنواع رخيصة الثمن أو مجهولة المصدر، لأنها لن تعطيكِ النتائج المرضية، وتسبب الالتهابات مع كثرة الاستخدام.

4- استخدمي بودرة الوجه على منطقة محيط العينين، وهذه إحدى الخدع الفعالة التي تساعدك على ثبات الكحل وحمايته من الانسياب لأسفل. وزعي القليل من بودرة الوجه على منطقة محيط العينين كي تساعد على امتصاص الإفرازات الدهنية والعرق الزائد، ما يحمي الكحل من الذوبان.

5- عرّضي قلم الكحل للحرارة قبل استخدامه: يمكنكِ وضع سن القلم بجانب الولاعة أو السيشوار ثم اتركيه قليلاً، وبعد برهة يمكنكِ وضعه على عينيكِ وستجدينه ثابتاً ولا يسيل بسهولة.

نصيحة مهمة:

قبل أن تبحثي عن اختيار أدوات المكياج التي تظهر جمالكِ، احرصي على الحفاظ على جمال بشرتكِ والمنطقة المحيطة بالعينين، وذلك بضرورة تناول الطعام الصحي وشرب كميات كافية من المياه، والنوم عدد ساعات كافية في المساء، ووضع الماسكات الطبيعية التي تجعل مظهر عينيكِ رائقاً وصحياً دائماً.