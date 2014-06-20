5 أطعمة تقي من الإصابة بالسرطان

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يعتبر السرطان من أخطر أمراض العصر التي تهدد حياتنا،وعلى الرغم من خطورة هذا المرض إلا أن الخبراء والمختصون يؤكدوا جميعاً على إمكانية الوقاية من هذا المرض القاتل. من هنا سوف ينصب حديثنا على أنواع الطعام التي تقي من الوقوع بهذا المرض الخبيث،حيث تتميز هذه الأطعمة بقدرتها الهائلة على محاربة الخلايا السرطانية والقضاء عليها في مرحلة مبكرة جدا. وكل ذلك يحدث بفضل العناصر التي تحتوي عليها هذه الأصناف من الطعام والتي سنتعرف عليها:

1- الرمان:

تتميز فاكهة الرمان باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة،وتعتبر مضادات الأكسدة بمثابة السلاح الفتاك الذي يقضي على أمراض الجسم ويحميه من الوقوع بالعديد من المشكلات الصحية وخاصة السرطان.

فمن أهم أسباب تكون الخلايا السرطانية وجود ما يعرف باسم “الشوارد الحرة”،وهي المخلفات الناجمة من عمليات الجسم المختلفة كما يتسبب الهواء الملوث والطعام غير الصحي والماء والمشروبات الملوثة بتكون هذه الخلايا السرطانية، وبالتالي تقوم مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على القضاء نهائيا على هذه الشوارد الحرة.

2- الشاي الأخضر:

من أهم مميزات الشاي الأخضر قدرته على إنقاص وزن الجسم الزائد والأهم هو الدور الحيوي الذي يلعبه في القضاء على السرطان. ويحتوي الشاي الأخضر على عنصر ” بوليفينول” والذي يمنع انقسام وانتشار الخلاية السرطانية ويقضي عليها في بدايتها.

وقد وجد أن الشاي الأخضر يعد بمثابة العدو الأكثر شراسة للسرطان والذي يقضي عليه تماما وخاصة في مناطق مثل القولون والثدي والكبد والمستقيم والبنكرياس والرئة.

3- البروكلي:

ينصح دائما بتناول البروكلي ولو لمرة واحدة في الأسبوع. وهذه النصيحة تأتي بناء على العديد من الدراسات التي تؤكد فوائده الصحية.

فالبروكلي يعد منجما للألياف التي تعمل على إزالة السموم من الأمعاء. ويحتوي البروكلي كذلك على بعض العناصر التي تنقي السموم من الكبد وتمنع عنه الأورام وخاصة الخبيثة منها مثل السرطان.

4- الثوم:

يصنف الثوم على أنه أقوى مضاد حيوي عرفته البشرية حتى الآن. كما يصنف ضمن الأسلحة الفتاكة والتي تسهل القضاء على الأورام السرطانية.

وترجع أهمية الثوم الصحية إلى احتوائه على نسب عالية من الكبريت والفيتامينات والمعادن التي تقي من الإصابة بالسرطان مثل القولون والمعدة والرئتين وكذلك المريء.

5- الفواكه الحمضية:

تحتوي الفواكه الحمضية على قدر هائل من مركب ” الليمونين”، وهذا المركب يمتلك القدرة على محاربة أنواع متعددة من السرطان وخاصة سرطان الثدي والقولون والرئة. وهناك أنواع متعددة من الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون.

فالوقاية خير من العلاج وهذه الأطعمة التي تحارب السرطان متوفرة ويسهل الحصول عليها من الأسواق وغير مكلفة ومذاقها لذيذ.

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