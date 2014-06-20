5 أغذية تسبب تساقط الشعر.. احذريها

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أكثر ما يحرض على تساقط الشعر هي سوء التغذية، لكن لحسن الحظ فإن الشعر من الأنسجة سريعة النمو والترميم لذلك يمكنك تدارك هذه المشكلة من خلال تحسين نوعية غذائك، وسوف تلاحظي فرق سريع في بنية شعرك وعودته للنمو. إذن أنت بحاجة لتغذية بنية شعرك من الداخل حتى ينعكس ذلك على طوله بالكامل ومظهره وحيويته. تابعي ما عليك تجنبه من أغذية وتلك التي عليك التركيز عليها

الأطعمة التي تمنح النمو للشعر

اعتمدي على نظام غذائي متكامل غني بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والحديد ومجموعة فيتامينات ب والحموض الدسمة والزنك والكبريت. فالبروتينات توجد فِي اللحوم والألبان، أما الفيتامينات، والمعادن، والأملاح، فتوجد فِي الخضروات والفواكه، لذلك عليك الإكثارِ مِن تناوُلِ الخضروات الخضراء الداكنة، لأنّها مُفيدَةٌ جِداً فِي تَقوِيَةِ الشّعر وتغذِيَتِهِ.

الأطعمة التي تسبب تساقط الشعر هي :

1- الأغذية الدسمة المشبعة:

فالدهون المشبعة غير الصحية تسبب زيادة الالتهابات وبالتالي تؤدي لتساقط الشعر. لذلك يفضل تجنب الزيوت المهدرجة كزيت الذرة وزيت فول الصويا التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة.

2- السكر:

يؤدي استهلاك السكريات لحدوث اضطرابات في التوازن الهرموني ويساهم في مقاومة الأنسولين ويسبب الالتهابات، وبالتالي جميع هذه العوامل تؤدي لتساقط الشعر.

3- الأطعمة الجاهزة:

فالأطعمة المحضرة مسبقاً تكون عادةً غنية بالدهون المشبعة والسكريات والأملاح، لذلك فهي ضارة بالصحة وتعيق نمو الشعر.

4- الكحول أو التدخين:

يسبب تناول الكحول زيادة الالتهابات والسموم في الكبد ويؤدي لتساقط الشعر. وكذلك الأمر بالنسبة للتدخين فهو يمنع التروية الدموية الجيدة لفروة الرأس وبالتالي يؤدي لتساقط الشعر.

5- الكافيين:

تناول المنبهات مثل القهوة والشاي بكمية قليلة مفيدة للصحة، لكن إذا استهلكت المنبهات بكثرة تؤدي لنقص السوائل في الجسم وحدوث الجفاف، وخلل في الهرمونات، وبالتالي تزيد نسبة تساقط الشعر.