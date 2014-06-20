5 أطعمه سحرية تمنح أطفالك الذكاء الخارق

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جميع أصناف الطعام هي مفيدة جداً لبناء أجسامنا ودعمها في مواجهة الأمراض لكن هناك بعض الأطعمة تحديداً تلعب دوراً كبيراً في زيادة نسبة الذكاء لدى الانسان بصفة عامة وتجعل الاطفال أكثر ذكاءاً بصفة خاصة تابعينا عزيزتي الام لتتعرفي على هذه النوعية من الطعام لتقدميها لأطفالك لتزيدي نسبة الذكاء لديهم..

أطعمة الذكاء

1-زبدة الفستق

2- الحليب كامل الدسم

3- البيض

4- البروتينات

5-السمك

في الدراسة الجديدة التي قام بها اخصائي صحة الأطفال” مؤخراً، استعرض فيها الباحثون خمسة أنواع من الأطعمة التي تساعد إضافتها إلى وجبات الأطفال الغذائية في زيادة نسبة ذكاءهم وحيويتهم.

فقد أوضح الباحثون أن أغذية الأطفال يجب أن تضم خمسة أنواع رئيسية من الأطعمة التي تجعلهم أكثر ذكاء وهي زبدة الفستق التي تحتوي على الدهون المسؤولة عن زيادة النمو الذهني والمهارات الادراكية، والحليب كامل الدسم الغني بالأحماض الدهنية والكوليسترول الذي يحتاجه الأطفال وخاصة ممن لم يتجاوزوا السنتين.

ويرى هؤلاء أن الكوليسترول ضروري للأطفال في هذه المرحلة لدوره في بناء وتنشيط الخلايا العصبية والدماغية لذلك أكدوا على أهمية تناول البيض في تغذية الأطفال لغناه بالكوليسترول والبروتينات والعناصر الغذائية الضرورية للنمو مثل مادة الكولين الشبيهة بفيتامين (ب) والتي أثبتت في الدراسات الحيوانية قدرتها على تحسين التعلم والذاكرة.

ولا ننسى السمك ضمن الأطعمة الخمسة المنشطة للذكاء، وخاصة أسماك التونة الغنية بالأحماض الدهنية متعددة غير الإشباع من نوع أوميغا-3 التي تتواجد في خلايا الدماغ بصورة طبيعية، وهي ضرورية لسلامة العقل والجسم.

وأخيراً، لابد من إضافة اللحوم الحمراء إلى أغذية الأطفال لما تحتويه من كميات ضخمة من الحديد والبروتينات والألياف والفيتامينات وفيتامين (ب 12) على وجه الخصوص.(ق.ب )