5 أركان أساسية ليكون أكلك صحياً

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تناول الأطعمة تافهة القيمة الغذائية لن يؤذيك طالما لم يكن ذلك أساساً لنظامك الغذائي اليومي. مع هذا فإن أساس الأكل الصحي يكمن في تزويد الجسم بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها وفي نفس الوقت تقليل الزيادات التي تعتبر أقل فائدة لك. ومن بين الخطوط الإرشادية للتمتع بنظام غذائي صحي:

تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والسلطات يومياً

هذه الفواكه والخضراوات الطازجة والسلطات مستودع للفيتامينات والمعادن كما أنها توفر الألياف الغذائية المهمة للصحة. وتشير أحدث الإرشادات إلى ضرورة تناولك لـ 3 – 5 حصص غذائية يومية من مجموعة الخضراوات ومن 2 – 4 حصص غذائية يومية من مجموعة الفواكه.

ضمان حصولك يومياً على فيتامينات A و C و E

تظهر الأبحاث أن هذه الفيتامينات تلعب دوراً رئيسياً في الوقاية من السرطان واعتلال القلب والضرر المرتبط بتقدم السن. ويعتبر فيتامين E مهم بشكل خاص وتوصي أحدث الإرشادات بالحصول على 400 وحدة دولية منه علماً بأنه من المصادر الطبيعية الجيدة للحصول على فيتامين E زيت زهرة الشمس وزيت بذر القمح وصفار البيض واللوز.

أيضاً قومي بزيادة مدخول جسمك من فيتامين C من خلال تناول البطاطس المطهية بالفرن والبرتقال والزبيب والكرنب (الملفوف) والبقدونس. أمّا في ما يتعلق بالبيتاكاروتين الذي يقوم الجسم بتحويله إلى فيتامين A فعليك اختيار السبانخ والجزر والبروكلي والطماطم والمشمش والبرقوق المجفف (القراصيا).

أكل السمك مرتين على الأقل أسبوعياً

السمك صنف غذائي قليل الدسم كثير البروتين ومن الوسائل السريعة والصحية لتجهيز السمك السلق والشواء والطهو بالفرن مع عصائر أو هريس الخضراوات كما يمكن تنكيهه بالأعشاب العطرية والبهارات. السمك الدهني كالماكريل والسلمون مهم أيضاً حيث يحتوي على زيت أوميجا 3 الذي يساعد في الوقاية من اعتلال القلب.

لو تناولت اللحوم احرصي على أن تكون نسبتها الأصغر على الإطلاق في وجبتك

ليكن هدفك محتوى لحوم يبلغ نحو 20 بالمائة وأن تشكل الحبوب أو المعكرونة والخضراوات باقي وجبتك الرئيسية. قومي بالحد من تناول اللحوم الحمراء واختاري دائماً اللحوم قليلة أو خالية الدهن. لحوم الدجاج والديك الرومي والأرانب خيارات قليلة الدسم، لكن عليك دائماً القيام بإزالة الجلد الدسم من الدواجن.

قومي بشراء الحليب منزوع القشدة والروب (الزبادي) قليل الدسم

إن إضافة مسحوق حليب مجفف خالي الدسم للحليب منزوع القشدة ستجعله أثقل لو وجدت أن الحليب منزوع القشدة خفيف جداً على ذوقك.