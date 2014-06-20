أهم 5 أمور تأسرين بها قلب زوجك

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لا تتردد المرأة في تبني بعض السلوكيات التي تقربها من زوجها وتجعلها تتربع في قلبه، وما يضمن أيضاً الاستمرارية لحياتهم الزوجية بهناء وسعادة، وقد لا تصدقين إذا قلنا أن آخر الدراسات والاستبيانات مع العديد من الأزواج كشفت عن بعض الأمور التي تجعلهم مغرمين بزوجاتهم، فتابعي السطور التالية لتتعرفي على ما يجعل حياتكما الزوجية أكثر حميمية وقرباً وانسجاماً بل وتطابقاً.

1-الشوق

ينصح أن تترك زوجك يمارس هواياته الشخصية من دون أن تتدخلي في تلك المساحة التي انتقاها لنفسه، حتى يشعر بحرية مطلقة وتتركي له الوقت ليحن إليك، ويشتاق فيه إلى حياته الزوجية فهذا أكثر ما ركز عليه الأزواج في الدراسة.

2-الخلافات البناءة

اكتشف الباحثين من خلال استبيانات مطولة مع الأزواج أن مجيء وزوال الخلافات يجدد الحب والود ويقوي الرباط الزوجي. لكن لا يعني ذلك أن تتركا الغضب يسيطر على نفسيكما، بل أفصحا عنه لبعضكما البعض، حتى تصلا إلى نقطة اتفاق وبالتالي عودة العلاقة الجيدة إلى سابق عهدها بعد الغضب، وأدرجا أي خلاف يواجهكما ضمن دائرة الخلافات البناءة.

3-فيلم السهرة

انتقي فيلماً جميلاً مميزاًً لتشاهديه مع زوجك خلال السهرة، واقضيا معاً وقتاً ممتعاً لا يمكن نسيانه، فقد وجد الباحثين أن هذه اللفتة تقوي العلاقة بين الزوجين، والجميل أيضاً حين تعطي رأيك حول قصة الفيلم، وبالموازاة مع ذلك أن تستمعي إلى رأي زوجك في الفيلم باهتمام كبير.

4-أجواء رومانسية

من الخطوات الهامة التي تزيد من سقف حب الزوجين، نذكر التقبيل خارج إطار العلاقة الحميمة، فعندما تقبلين زوجك حين خروجه للعمل أو حين يستيقظ من النوم وغيرها فهذا سوف يبث في أرجاء منزلكم الهدوء والسكينة والرومانسية.

5-السعادة الحقيقية

في احتضان بعضكما أثناء النوم، فهذا يعني أنكما من الأزواج التي لا يمكنها الابتعاد عن نصفها الثاني، بل من شأن احتضانكما لبعض طوال الليل أثناء النوم أن يجدد الحب بينكما ويوثق علاقتكما أكثر، بل وتعززين مكانتك داخل قلب زوجك.