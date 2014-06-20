5 أفكار تستغلي بها المساحات المهدرة في مطبخك

شارك

زينب سعد

ليس مهما أن تكوني مهندسة ديكور لتنفيذ ديكورات مطابخ عصرية وتنظيم أغراض مطبخك بستايل فريد، فيمكنك من خلال التعرف على بعض الحيل والأفكار الذكية تصميم ديكور عصري لمطبخك واستغلال المساحات المهدرة بذكاء.

سواء كنت أما أو عروس وتقومين بتجهيز المطبخ، نصحبك هنا للتعرف على هذه الأفكار الرائعة لتخزين أغراض المطبخ واستغلال المساحات المهدرة بذكاء فكوني معنا..

أولا وحدات التخزين المخبأة:

استخدام وحدات التخزين المخبأة من أفضل الطرق لترتيب أغراض المطبخ التي لا تحبذين كشفها مثل زجاجات الزيت والخل، وبرطمانات التخزين، وأدوات النظافة وسلة المهملات. اختاري الوحدات الجانبية الجرّارة التي يسهل فتحها والغنية بالأرفف فإنها توفر مساحة كبيرة من المطبخ ويمكنها حمل كمية كبيرة من الأشياء.

ثانيا الأعمدة والمواسير:

من الحلول المثالية أيضا لاستغلال المساحة الفارغة على الحوائط هي تثبيت بعض الأعمدة بحيث يتم تعليق أغراض المطبخ عليها. يمكنك على سبيل المثال تثبيت إحدى المواسير بجانب البوتجاز لتعليق ملاعق الطهي أو استغلال المساحة الفارغة أسفل الحوض لتعليق أغراض النظافة.

ثالثا الأسبتة والسلال:

الأسبتة والسلال من القطع المميزة التي ستساعدك في تنظيم بعض أغراض المطبخ أو ترتيبها بشكل مثالي، فيمكنك استخدامها أسفل الحوض أو بداخل الأدراج لتقسيمها وترتيب أكياس الطعام أو المكرونات أو المناشف ويمكنك أيضا شراء وحدة كاملة بطبقات من الأسبتة ووضعها في إحدى جوانب المطبخ لترتيب الخضراوات.

رابعا الأرفف المكشوفة:

إذا كنت تعانين من صغر حجم مطبخك وتبحثين عن طريقة عصرية لتخزين أدوات المطبخ، فيمكنك اللجوء إلى الأرفف المكشوفة والتي يمكنك تعليقها على الحوائط، وترتيب الأكواب والصحون عليها بأسلوب فني ليحاكي ستايل المطابخ الأوروبية. وللحصول على ديكور مطبخي جذاب، زيني الأرفف بالزرع الأخضر وراقبي كيف سيبدو مظهر مطبخك.

خامسا البرطمانات:

من الأفكار الذكية عند عمل ديكورات المطابخ، استخدام البرطمانات الشفافة لحفظ الأطعمة المكيسة مثل المكرونات والبهارات وغيرها. فمن ناحية ستوفر عليك عناء البحث عنها، ومن ناحية أخرى ستعطي مطبخك شكل جمالي في حالة استخدام برطمانات بتصاميم عصرية.

نصيحة:

مطبخك واجهة وعنوانك لذوقك واسلوبك في الحياة فاهتمي بكل تفاصيله.

شارك

Comments

comments