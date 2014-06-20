5 عناصر مذهلة تبعد عنك شبح الشيخوخة

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اذا أردت ببساطة أن تعرفي العناصر الرئيسيّة والأساسية التي تبعد عنك التجاعيد لزمن طويل دون قلق على شباب بشرتك ونضارتها فأعلمني أنها عناصر بسيطة ومتوفرة وسنضعها في متناول يديك ….إليك تلك العناصر

Niacinamide: وجدت الدراسات أن نياكيناميدي والمعروف أيضا باسم فيتامين B3 أو نيكوتيناميد، يساعد على تحسين مظهر الجلد ويقلل التجاعيد، واحمرار البشرة والتصبغات، وذلك بعد استخدامه لفترة 12 أسبوعاً مرتين يومياً.

Retinoids: وهو شكل من أشكال فيتامين (أ)، ووجد أنه يساعد على تقليل ظهور التجاعيد.

حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid: يعتبر مرطب سلس يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة الطبيعية.

أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) وبيتا هيدروكسي الأحماض (BHA): وهي مواد كيميائية تستخدم في منتجات العناية بالبشرة للمساعدة على إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقة العليا من الجلد وحتى خارج طبقة الجلد السطحية، كما تساعد في الحد من ظهور التجاعيد وبقع العمر وأنواع معينة من تلون الجلد.

فيتامين سي (C): له خصائص مضادة للأكسدة، لذلك يساعد على منع بعض أشكال تلف الجلد وشيخوخة الجلد، كما يساعد أيضاً في تحفيز بناء الكولاجين، التي يحتاجها الجلد للحفاظ على مرونته.