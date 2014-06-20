5 أسباب وراء نزيف اللثة

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يتساءل الكثير عن سبب نزف اللثة للدم أثناء تفريش الأسنان، ولا يجب أن نتخيل أن الأمر مجرد جرح في اللثة تسببه الفرشاة وإلا لماذا لا يصاب الجميع بهذه الحالة مثلاً؟ فهذا النزيف يسببه بعض العوامل لنتعرف عليها سوياً:

1- عدم الإنتظام:

إذا لم يكن هناك انتظام في تفريش وتنظيف الأسنان فمعنى ذلك نمو المزيد من البكتريا وتكاثرها في الفم. فهذه الأنواع من البكتريا لا تحتاج أكثر من 24 ساعة فقط كي تنمو أي أنه يكفيها يوم واحد دون استخدام الفرشاة. ولذلك إذا لم يكن الشخص مواظباً على تنظيف أسنانه فمن المؤكد أن نزيف اللثة يعود إلى هذا السبب.

2- التوتر والحرمان من النوم وسوء التغذية:

عندما نعاني من القلق والتوتر النفسي تقل قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات المختلفة والتي تسببها البكتريا، ونفس الأمر يحدث أيضا مع تناولنا للأطعمة التي تفتقد إلى القيمة الغذائية وعند الحرمان من النوم. وتنتشر حالة نزيف اللثة بشدة بين المراهقين حيث تجتمع هذه العوامل لديهم. فهم في حالة دائمة من القلق على المستقبل والدراسة والإمتحانات ولا تتناول هذه الفئة للأطعمة المفيدة كما يسهر المراهقون لأوقات متأخرة من الليل.

3- اضطرابات هرمونية:

في حال تذبذب الهرمونات وخاصة لدى المرأة( حمل – ولادة – دورة شهرية) تزداد الحساسية تجاه الترسبات والتي تؤدي إلى زيادة النزيف باللثة. ولذلك ينصح دائما باستخدام غسول الفم وعدم الإكتفاء فقط بالفرشاة.

4- بعض الأدوية:

هناك أنواع معينة من الأدوية تؤدي إلى جفاف الفم ونقص اللعاب مما يتيح الفرصة للبكتريا الضارة كي تنال من اللثة مسببة الإلتهابات والإحمرار والتورم والنزيف. أوضح الأمثلة على ذلك أدوية ضغط الدم ومضادات الإكتئاب.

5- أمراض خطيرة:

إذا لم تندرج الحالة ضمن الأسباب السابقة التي تحدثنا عنها فلابد من استشارة الطبيب على الفور، فربما يكون السبب في نزيف اللثة هو المعاناة من بعض الأمراض الخطيرة مثل السكري والليوكيميا وكذلك ضعف الجهاز المناعي، فجميع هذه الأمراض تسبب نزيف اللثة ولذا وجب الحذر.