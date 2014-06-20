5 عادات تمارسها تعيق نزول وزنك

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هل حاولت إنقاص وزنك ولكن لم تجد أي نتائج؟ بالطبع سيحدث لك ذلك اذا كنت تُمارس هذه العادات الخمس التي تثبط وتمنع حرق الدهون، لنتعرف عليها…

الوجبات العائلية: بينت البحوث أن الناس يأكلون أكثر عندما يتم تقديم الطعام على طاولة الطعام متعددة الأصناف مع مجموعة من الأفراد، لذلك من الأفضل وضع كمية مخصصة من الطعام في طبقك والالتزام بها فذلك يضمن لك تناول كمية أقل بـ 19٪.

الغرف منخفضة الحرارة: إن درجة حرارة الغرفة الباردة جيدة لحرق السعرات الحرارية، ولكن عندما تكون الغرفة باردة جداً، تنخفض درجة حرارة جسمك ما يجعلك تميل إلى أكل وجبات دسمة تساعدك على إبقاء حرارة جسمك معتدلة، لذلك إذا كنت تستمتع ببرودة الغرفة عليك بالبدء بتناول الحساء الحار الذي سيوفر لجسمك عملية الإحماء اللازمة.

الجلوس أثناء استخدام الهاتف الذكي: الهواتف الذكية تبقينا في حالة طويلة من الجلوس نتنقل بين صفحات الإنترنت ولعب الألعاب مروراً على التطبيقات المختلفة، وحتى تتجنب فخ الدهون عليك الوقوف عند استخدام الهاتف الخاص بك، حيث أثبتت الدراسات أن الوقوف لساعة واحدة يؤدي إلى خمسة أرطال من الوزن في سنة واحدة.

الحليب الخالي من الدسم: على الرغم من أن الأطباء أوصوا بالحليب الخالي من الدسم لسنوات إلى أنه في الواقع ليس أفضل بكثير، فقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون منتجات الألبان كاملة الدسم هم أقل عرضة للسمنة، وذلك بسبب تناولهم كمية أقل من الطعام لشعورهم بالشبع سريعاً.

ملابس النوم الضيقة جدا: صدقوا أو لا تصدقوا، البيجامة الضيقة قد تمنعك من حرق الدهون وخاصة إذا كانت مصنوعة مع النسيج الذي لا يتنفس، مثل الساتان، الذي يمنع الجسم انتاج ما يكفي من الميلاتونين الذي يساعد على محاربة الدهون.