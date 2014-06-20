5 وصفات طبيعية تعيد لشعرك الكثافة والجاذبية

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إذا كنت تعاني من مشكلة الشعر الخفيف فلست وحدك التي تواجهين هذه المشكلة فهناك الكثيرات مثلك، ولا تعتقدي أن المستحضرات الكيميائية قادرة على تخليصك منها، كما لا تجعلي اليأس يتسرب إلى نفسك سريعا وتلجئي إلى عمليات زراعة الشعر فهي تحمل مخاطر كثيرة. فهناك وصفات كل عناصرها طبيعية وآمنة يمكنك الاعتماد عليها لاستعادة الكثافة والمظهر الجذاب لشعرك من جديد.

أولا : البصل والثوم

قطعي البصل إلى شرائح وانقعيه في الماء قليلًا، ثم خذي هذا الماء وضعيه على فروة الرأس، ودلكي الأماكن الخفيفة الشعر ومقدمة الرأس بها، ثم اتركيه مدة طويلة ساعة أو ساعتين حتى يجف، ثم اغسلي شعرك جيدًا لتتخلصي من رائحة البصل، يعد البصل أحد أفضل العلاجات المنزلية للشعر الخفيف والمتساقط، لأنه يحتوي على الكبريت الذي يحسن الدورة الدموية ويحفز بصيلات الشعر ويعزز نموه. وهناك الثوم أيضاً، حيث أثبتت الدراسات أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ونسبة عالية من مادة الكبريت والكالسيوم والفسفور التي تعمل جميعها على تغذية جذور الشعر وزيادة نموه وكثافته ومنع تساقط الشعر لذلك ضعي فصوص الثوم في قليل من زيت الزيتون واتركيه لمدة أسبوع، ثم استخدميه ليلًا على فروة الرأس مع التدليك برفق وغطي رأسك حتى الصباح ثم اغسلية بالشامبو العادي

ثانيا : زيت حبة البركة

احضري زيت حبة البركة النقي، وضعي القليل منه يوميًا على فروة الرأس مكان الشعر الخفيف مع التدليك الخفيف بأطراف الأصابع، حتى تنشطي الدورة الدموية ويمتص الجلد الزيت تمامًا. يعرف عن زيت حبة البركة أنه يحتوي علي كل العناصر اللازمة للحفاظ علي صحة الشعر ويلعب دورًا قويًا في تغذية فروة الرأس ومنع مشكلة الصلع وتساقط الشعر والحصول على شعر أكثر كثافة وسُمكًا.

يمكنك أيضًا خلط زيت حبة البركة مع عصير الليمون وتركه 20 دقيقة على الشعر ثم غسله بالشامبو، وانتظمي على هذه الوصفة لمدة 5 أسابيع فهي كفيلة بإيقاف التساقط.

ثالثا : الجرجير

ثبت نجاح الجرجير في علاج هذه المشكلة سريعًا، فقط أحضري حزمتين من الجرجير واغسليهما جيدًا بالماء، ثم اضربيهما في الخلاط حتى تصبحان كالعجين وضعيهما على شعرك، خاصةً فروة رأسك والمنطقة المصابة بكثرة سقوط الشعر وغطي شعرك بغطاء بلاستيكي، واتركيها لمدة 3 ساعات، ثم اغسلي شعرك جيدًا بالماء. كرري استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا وستلاحظين الفارق.

رابعا : مزيج البيض

اخفقي بيضتين في وعاء وضعي الخليط على فروة شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، فالبيض غني بالبروتين الطبيعي، الذي يغذي الشعر ويعيد إليه كثافته مرة أخرى.

خامسا : أوراق السدر

لأوراق السدر فائدة كبيرة في حل جميع مشكلات الشعر وخاصة إنباته مجددًا، فمجرد خلطه مع ماء غسل الشعر أو وضعه كماسك مع الزيوت يعطي نتائج مبهرة. ويمكنك أيضًا خلط ثلاث ملاعق سدر مع كوب ماء وذوبيها الى أن تظهر لها رغوة ثم اتركيها نصف ساعة حتى تتخمر، وضعيها بعد ذلك على شعرك ودلكي فروة الرأس بها برفق واتركيها 10 دقائق أو أكثر واحرصي على المداومة على هذه الوصفة وستحصلين على نتيجة رائعة