5 علاجات سهلة التطبيق توقف تساقط الشعر

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تساقط الشعر يعد أزمة حقيقية خاصة لدى المرأة، وعلى الرغم أنه من الطبيعي أن تمر على الشعر فترات يتساقط بها، لكن من المهم معرفة أسباب هذا التساقط حتى يتم تدارك الأمر واختيار العلاج الصحيح. لنتعرف على أسباب هذا التساقط وطرق علاجه

*تتعدد أسباب تساقط الشعر، منها التقدم في العمر، وهذا أمر طبيعي ويسهل علاجه، إلا أن هناك أسباب أخرى تجعل الشباب عرضة لتساقط الشعر، وهي:

التوتر فالمشاعر السلبية تؤثر على نمو الشعر وكثافته كما تؤدى لتساقطه.

أسباب وراثية جينية.

الأمراض مثل السرطان، الذئبة، الزهرى ومشاكل الغدة الدرقية

بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، مضادات التخثر أو العلاج الكيميائى، وسائل منع الحمل.

الإجهاد العقلى والجسدي

عدوى الرأس بالفطريات، ويحدث عادة عند استخدام أدوات الغير في صالونات الحلاقة.

سوء التغذية.

ربط الشعر والشد عليه، مثل ذيل الحصان، الضفائر، الكعكة.

يمكن الحصول على العلاج المناسب لتساقط الشعر إذا عرف السبب، وتكمن العلاجات في الآتي: