5 علامات تدل على تقديرك واحترامك لذاتك

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المقصود هنا باحترام الذات هو كيف نقيم أنفسنا وسماتنا الشخصية وكيف نرى أنفسنا وقيمتها.. ويقاس احترام الإنسان لذاته عادة بمجموعة اسئلة يجيب عليها ومن خلالها يقيس مدى تقديره واحترامه لذاته، تابعونا لنتعرف سوياً على كيفية احترام الذات والعوامل المساعدة لذلك..

أولا ً التواضع

من أهم الصفات التي يتحلى بها من يتمتع بالثقة بالنفس وحبه لذاته فهو لا يحتاج إلى لفت الأنظار إليه ويتعامل مع الصغير والكبير والغني والفقير والجميع بتواضع .

ثانياً الاحترام

عندما يحترم الآخرين ويتحدث إليهم بتقدير هو أكبر دليل على احترامه لذاته ويمكن ان يصور احترام الشخص لذاته من خلال عدم تقليله من شأن نفسه في المكان الذي يتواجد فيه فيفرض حضوره

ثالثاً السلوك الاجتماعي

يتمتع بسمعة طيبة وبعيداً عن السلوكيات الخاطئة أو الهدامة كالعنف والمخدرات

فمن يكون لديه ضعف احترام لذاته من السهل أن يقع في مثل هذه الجرائم والمشكلات

رابعاً المال

اذا كان الشخص يمتلك مالاً كثيراً فهو يترفع عن الافعال المشينة والتي تقلل من احترامه لذاته كذلك قدرته المادية يستخدمها في مساعدة الآخرين ماديا و معنوياً فأكثر الناس الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم أميل الناس لمساعدة الآخرين والاهتمام بهم

خامساً الأصدقاء

عندما يكون حولك أصدقاء صالحين سيرفعون من شأنك ويقدرونها فهم عامل أساسي في احترام الذات والعلو بالنفس البشرية.