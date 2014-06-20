5 طرق ذكية تمنح شعرك المجعد النعومة والإنسيابية

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أيمن الرفاعي

اكثر النساء لا تحب مظهر الشعر المجعد. بل تسعى المراة جاهدة للتغلب على هذه المشكلة وعلى الرغم من طرق التنعيم العديدة التي تقوم بها مراكز التجميل الا انها تمنح النعومة سوى اشهر معدودة ناهيك عن المخاطر التي قد يتعرض لها الشعر من اثار المواد المستخدمة في تلك الطرق.لكن هناك طرق طبيعية وامنه تستطيع ان تمنح شعرك النعومة التي تنشدينها اليك ما عليك القيام به

1- عليك بزيت الزيتون و..

احرصي دائما على استخدام المنتجات الغنية بالعناصر الطبيعية. ولا تعتمدي على منتجات الشعر التي تحتوي على تركيبات كيميائية. هناك مثلا من يستخدم زيت الزيتون للعناية بالشعر.

2- جففيه جيدا :

قبل الخروج من المنزل تأكدي من ان شعرك جافا تماما فالخروج بشعر مبلل معناه أنه حتما سيتحول إلى خصلات متجعدة لا محالة.

3- احتفظي باسبراي الشعر

قومي برش القليل من اسبراي الشعر على فرشاة التمشيط ثم مرريها على شعرك. تساعدك هذه الخطوة على تثبيت الخصلات المتطايرة على مدار اليوم.

4- منتجاتك بالسيليكون:

عندما تقررين استخدام منتجات تصفيف الشعر فلابد من شراء المنتجات التي تحتوي على السيليكون. حيث تأتي هذه المادة خفيفة على الشعر وفي نفس الوقت تقاوم الرطوبة.

5- ترفقي بخصلات شعرك:

قومي باستخدام فرشاة ذات أسنان رفيعة عند تصفيف شعرك مع ضرورة التمهل في التصفيف. فتعاملك بعنف مع خصلات شعرك تتركه مقصفا وفاقدا للحيوية

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