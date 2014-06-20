5 خطوات تقودك إلى الحصول على بشرة مشرقة

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قد تكون خطوات بسيطة وسهلة وفي متناول يدك هو ما يفصلك عن الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، لذلك كل ما عليك هو تجريبها فهي لن تكلفك الكثير وستحصلين على نتائج مبهرة

1- واظبي على تقشير بشرتك بين الحين والآخر. فهو يساعد على التخلص من طبقات الجلد الميت والحصول على بشرة نضرة ومشرقة بسهولة.

جربي استخدام مقشرات البشرة التي تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي كحمض الجليكوليك. أو استخدمي الوسائل الطبيعية البسيطة لتقشير البشرة والحصول على نتائج أكيدة كدقيق الشوفان، اللوز المطحون أو دقيق الأرز.

2- لتحصلي على بشرة نضرة وحيوية يلزمك التخلص من السموم في جسمك بفعّالية، اتبعي النصائح التالية:

تناولي كوب من الماء الدافئ مع الليمون صباحاً لتنقية الجسم من السموم.

تجنبي تناول السكريات لمدة 5 أيام متتالية، ليحصل الجسم على راحة.

عززي المحتوى الغذائي من الخضروات والفواكه، للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، حيث تتسبب في احتباس الماء تحت الجلد وتورمه.

3- تناولي طعام يحوي مضادات الأكسدة بكثرة مثل الفواكه والخضروات لأنها تساعد على مكافحة الشوارد الحرة وحماية الجسم من العوامل الخارجية الضارة.

واعتمدي في نفس الوقت على كريمات مضادات الأكسدة التي تحتوي على فيتامين C، وفيتامين E، وتستخدم خارجيًا على البشرة. حيث تساعد على تقليل ظهور التجاعيد وتحسن ملمس البشرة.

4- جربي استخدام زيت جوز الهند النقي فهو يعمل على إصلاح وتجديد البشرة التالفة، كما أنه من مضادات الأكسدة الممتازة التي تساعد على حماية البشرة من تأثير الشوارد الحرة. ويساعد كذلك على توحيد لون البشرة والحفاظ على صحتها وحيويتها.

5- استخدمي كريمات الإضاءة قبل المكياج. سيساعدك ذلك على التخلص من شحوب البشرة بسهولة. ويمكنك وضع الهاي لايت لتحصلي على بشرة مشرقة وجذابة.