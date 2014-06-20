5 نصائح هامة تحتاجها كل أم جديدة

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عند وصول الطفل الأول للأم الصغيرة تحتار كيف تبدأ معه مشوار الأمومة الطويل وكيف لها أن تساعد طفلها الأول لاستقبال الحياة معها .. هنا نقدم لك عزيزتي الأم الجديدة نصائح غالية ومهمة لتبدئي بها مشوار الأمومة فكوني معنا..

أولاً نظافة الطفل:

يجب غسل يديك بالماء و الصابون قبل أن تشرعي بتنظيفه

عليك أن تغلي الماء وتنتظري فليلاً حتى يبرد لتستخدميه في غسل عينى طفلك وأذنيه وفمه ووجهه حتى يبلغ شهره السادس فغلى الماء يقتل البكتيريا الموجودة فيه

لا تنظفى إلا سطح بشرة طفلك أي التى يمكنك رؤيتها فلا تحاولى تنظيف باطن أنف طفلك أو داخل أذنه بل اكتفى بمسح المخاط الخارج من أنفه أو الصملاخ الظاهر من أذنه ويكون ذلك باستخدام لفافة رطبة من القطن حتى لا تدفعين الأوساخ بالخطأ داخل أنفه وأذنه

احذري من ترك طفلك وحده على طاولة التغيير

ثانياً المساج:

يعد المساج من طرق التواصل الممتعه بينك و بين طفلك

ابدئي بأخذ قطرات من زيت الأطفال و بلمسات ناعمه و حانيه على قدم طفلك ثم تدريجيا

انتقلي للرجل بأكملها ثم انتقلي للجزء العلوي من جسم الطفل ثم انتقلي للرأس والظهر يجب أن تكون لمساتك ناعمه خلال المساج وفي حال أبدى الطفل أي نوع من الضيق عليك إيقاف المساج فوراً.

ثالثاً الملابس:

ألبسي طفلك ملابس خفيفه تحت القماط أو اللفة إذا كان الجو حاراً وملابس ثقيله في حالة برودة الجو

تجنبي تغطية القماط أو اللفة رأس طفلك أو أذنه أو ذقنه لتجنب التدفئه الزائده و لتجنب خطر الأختناق

رابعاً الرضاعة:

ارضعي طفلك من الثدي الأول ثم دعيه يتجشأ ثم واصلي إرضاعه من الثدي الثاني

ضعيه بوضعية صحيحة في بداية الرضاعة بحيث يكون صدره ملامس لصدرك و يكون أنفه بموازاة حلمتك.

ضعيه بوضعية صحيحة في بداية الرضاعة بحيث يكون صدره ملامس لصدرك و يكون أنفه بموازاة حلمتك. في حال أبدى طفلك الضيق عند الرضاعة و أحسست بالألم عند الرضاعه فأوقفي الرضاعة لأن طفلك يكون يرضع بطريقه خاطئة وحاولي مره أخرى.

من الطبيعي أن تشعري ببعض الألم الخفيف عند بدء الرضاعة و لكن إذا استمر الألم وكان شديداً فهذا يعني أن طريقة اتصال طفلك بالثدي خاطئة و يجب المحاولة مرة أخرى.

عند انتهاء الرضاعة أدخلي إصبعك الأصغر في فم طفلك و أخرجي الحلمة منه

التجشؤ ضروري جداً عند نهاية الرضعة.

خامساً النوم:

هناك عده خطوات يجب أن تقومي بها ليكون نوم رضيعك آمناً