5 نصائح تقيك من أعراض الربو في الشتاء

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تزاد معاناة المصابين بالربو في الشتاء، حيث تشتد عليهم نوبات الربو بسبب البرد وبالتالي نجدهم يترردون على المستشفى بصورة أكبر للحصول على الأكسجين عبر الكمامة فما الذي يحدث لهم في الشتاء؟ وكيف يقون أنفسهم من مضاعافات هذا المرض في هذا الفصل؟ سنجد الإجابات على هذه الاستفسارات في السطور التالية

الشتاء كابوس على مرضى الربو

تشتد نوبات الربو على مرضى الربو في الشتاء لأن الهواء البارد يدخل إلى الرِّئتين، ويحرِّض نوبةَ الربو، فضلاً عن نزلات البرد والأنفلونزا التي تستثيرها كثيراً . لذلك لا بد للأفراد المصابين بالربو أن يتأكَّدَو أنَّهم وأصدقائهم وعائلاتهم يعرفون كيف يتصرَّفوا إذا تعرَّضوا لنوبات الربو

الأعراض الرئيسية التي تشير إلى أن ما يعاني منه المريض هو نوبة ربو ويجب علاجها بسرعة :

أن يكونَ السعالُ أكثر من المعتاد.

قصر التنفُّس.

الأزيز التنفُّسي.

شعور بضيق في الصدر.

صعوبة التلفُّظ بجمل كاملة.

نصائح للوقاية من أعراض الربو في فصل الشتاء

1- الإلتزام بتناول أدوية الوقاية التقليدية التي وصفها الطبيبُ له.

2- يجب أن يقوم باستعمال بخَّة مرَّة أو مرَّتين من بخَّاخ الربو قبل أن يخرجَ.

3- أن يأخذَ بخَّاخ الربو الأزرق معه في كلِّ مكان

4- عليه ارتداء الملابس الدافئة وارتداء وشاح على الأنف والفم؛ حيث يساعد ذلك على تدفأة الهواء قبلَ دخوله للرئتين.

5- أن يتوخى المزيد من الحذر عندَ ممارسة الرياضة في الطقس البارد، فلابد أن يقوم بالإحماء لمدَّة تتراوح ما بين 10 إلى 155 دقيقة، واستعمال البخاخ مرة أو مرتين قبلَ البدء في ممارسة الرياضة.

من الأفضل للشخص أن يتأكَّدَ أنَّه وأصدقاؤه وعائلته يعرفون كيف يتصرَّفون إذا تعرَّضوا لنوبات الربو.