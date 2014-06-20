حتى لا تتلف ..تجنبي وضع 5 أدوات في غسالة الأطباق

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أصبحت غسالة الأطباق من أهم الأجهزة الكهربائية التي لا غنى لسيدة البيت عنها في المطبخ لكن على الرغم من دورها الفاعل في غسل مختلف أنواع الأطباق وأواني الطهي الا أن هناك بعض المعدات المنزلية لا يجب غسلها بها لأنها تؤثر في أدائها وبالتالي تسبب لها التلف كما أن هناك أخطاء ترتكب في طريقة استعمالها قد تؤدي إلى تلفها أيضا لذلك سنقدم لك هنا قائمة بالأشياء التي لا يجب وضعها في غسالة الأطباق

أولا: لا تضعي الأدوات المصنوعة من الخشب مثل الملاعق الخشبية الكبيرة والحديد والنحاس، حيث إن وضع هذه الأشياء داخل الغسالة يُعرضها للتلف أو الكسر.

ثانيا: بقايا الطعام تتلف غسالة الأطباق ، لذلك من الضروري القيام بإزالة الطعام العالق بالأطباق قبل وضعها داخلها فترسب هذه البقايا داخل الغسالة يؤدي إلى قلة كفاءتها وانبعاث رائحة كريهة منها.

ثالثا: لا تستخدمي مساحيق الجلي رخيصة الثمن أو الرديئة لتنظيف الأواني في غسالة الأطباق، ابحثي عن المنتجات الجيدة مع قراءة التعليمات؛ وتجنبي أيضاً وضع كميات قليلة من مسحوق التنظيف داخل الغسالة، حتى لا تلتصق الروائح بالأطباق بعد تنظيفها.

رابعا: لا تضعي الأواني العميقة والأكواب، في الوضع المعتدل؛ حيث يصعب بذلك تنظيفها، و احرصي على وضعها بالوضع المعاكس لتتحكم فرشاة الغسالة من التحكم فيها.

خامسا: لا تضعي أواني الطهي الكبيرة في غسالة الأطباق لأنها لا تستطيع تنظيفها جيداً أو تلميعها لذلك عليك غسلها بعيداً عن غسالة الأطباق