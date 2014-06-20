5 وسائل ضرورية تشعر أطفالك بالأمان

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زينب سعد

عملية الشعور بالأمان لدى الطفل تبدأ منذ لحظة الولادة، حتى قبل أن يدركوا ما يحيط بهم، لماذا يجب أن نهتم بالأمان لأطفالنا؟.. الحقيقة أن الحالة العاطفية الاجتماعية لأطفالنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكل شىء آخر في حياتهم، مثل قدرتهم على الاستكشاف والتعلم، كما أنها تؤثر على قدرتهم على تكوين صداقات، واللعب حتى مواجهة المواقف الصعبة في الحياة لاحقًا.. هنا نقدم لك عزيزتي الأم بعض الطرق التي تشعر اطفالك بالأمان فتابعينا..

أولا: تلبية احتياجات أطفالك:

خلافاً للاعتقاد السائد.. لا يمكن أن يفسد الطفل إذا كنتِ تلبين له احتياجاته، إنما طريقة الاستجابة هي التي تحدث فرقا، طفلك يرسل لكِ إشارات ومنبهات في كل وقت، خذي وقتا لمراقبة طفلك ومعرفة ما يريد، اجعلي طفلك يعرف أنكِ تتفهمين ما يريد وتلاحظين مجهوداته، مجرد إعطاءه الاهتمام الذي يحتاجه فهذه خطوة أولى كبيرة، ومن المهم أن تكون استجابتك بشكل مناسب لما يحتاجه، هل هو يشير إلى لعبة لتلعبي معه؟ هل هو جائع؟ هل يحتاج للنوم؟ هل يحتاج إلى عناق؟

ثانيا: لا تتركيه يبكي:

لا تتركي ابنك يبكي، فلا فائدة من ذلك، جميع الأطفال الصغار يجدون صعوبة في السيطرة على عواطفهم، فطفلك يحتاج إلى مساعدتك لتهدئته، عدم الاستجابة لصراخ ابنك يرسل له إشارة أنه لا يستطيع الاعتماد عليكِ، من ناحية أخرى الاستجابة لطفلك يشعره دائما أنكِ تفهمينه وتستجيبين له، وهذا ينمي لديه القدرة على الثقة بالآخرين وبالنفس.

ثالثا: ادعمي نمو طفلك

كل شئ حول الطفل هو اكتشاف يسعى لتجربته فهي أشياء جديدة عليه، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن التعلم لن يحدث أبداً بدون أخطاء وهنا التشجيع و الدعم أفضل من العقاب الدائم.

في محاولة لايجاد توازن بين إعطاء طفلك الاستقلال والدعم، طفلك يحتاج لمعرفة هل ستكوني هناك عندما يحتاج المساعدة أم لا، اعطيه المساحة المطلوبة لاستكشاف أماكن جديدة وأنشطة تدعم نموه في نفس الوقت اخبريه أنكِ دائماً هنا لمساعدته إذا تعقدت الأمور جداً و أراد مساعدتك. حاولي ألا تكوني اقتحامية أكثر مع مبادرات طفلك.

رابعا: اسمحي له بخوض التجارب

اسمحي لطفلك بتجربة الأشياء من تلقاء نفسه والتعلم من خلال التجربة والخطأ وذلك سيساعده علي الشعور باستقلالية أكثر، والاعتماد على الذات والثقة في الاقتراب من مواقف جديدة أو صعبة.

خامسا : التواصل مع طفلك

التواصل أمر مهم للغاية حتى مع الأطفال الصغار اللذين لا يستطيعون تكوين الجمل الكاملة الخاصة بهم حتى الآن، قد لا يكون طفلك قادرا على التعبير عن نفسه بشكل كامل لفظياً، لكنه يمكنه فهمك جيداً، عرفي طفلك ماذا تريدين منه وماذا تتوقعين، فهذا يزيد شعوره بالأمن من خلال التواصل وشرح الأمور، تأكدي من استخدام كلمات يفهمها طفلك! مع التكرار سوف ينمو إحساس طفلك بالثقة والأمان.

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