ضعي رموش صناعية بطريقة احترافية في 5 خطوات

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إذا كنت تجدين صعوبة في إيجاد الرموش الصناعية المناسبة لك ولا تعرفين كيفية تطبيقها بشكل يتلائم مع رسمة عينيك بشكل مثالي.

إليك مجموعة من النصائح والخطوات التي يقدمها الخبراء في مؤسسة تويزرمان أحد أشهر مصنعي أدوات التجميل حتى يسهل عليك تطبيق الرموش الصناعية بحيث تمنحك رموش كثيفة وجذابة بتأثير طبيعي تماماً كالذي تتمتع به نجمات هوليوود.

الخطوة 1:

قومي بتجعيد حاجبيك باستخدام مجعّد الرموش الكلاسيكي من تويزرمان ثم قومي بوضع أحد الرموش برفق على العين دون إلصاقه وذلك لمعرفة ما إذا كان طول الرمش الصناعي يتناسب مع حجم العين. يمكنك تقصيره في حال كان أطول من عند أحد الأطراف.

الخطوة 2:

ضعي كمية قليلة من الكريم اللاصق باستخدام أي أداة تجدينها ملائمة مثل فرشاة الحاجبين مثلاً وذلك لتطبيق خطّ رفيع على الرمش الصناعي. احرصي على عدم الإكثار من اللاصق حتى لا يتلطخ الجفن العلوي. اتركي الرمش الصناعي لمدة 10-20 ثانية حتى يصبح دبقاً قليلاً ثم طبّقي الرمش بلطف وبحذر حتى يكون متناسقاً بشكل كامل.

الخطوة 3:

لتطبيق الرمش بشكل مثالي، استخدمي مرآة تويزرمان المكبّرة 10x والمضيئة وضعي الرمش بعدما قمت بتقصيره ليكون طوله ملائماً لحجم العين ثم طبّقي باستخدام ملقط تويزرمان الصغير من طرف المقبض وليس من طرف الملقط. ويمكنك وضع المرآة بحيث تقومي بالنظر إلى الأسفل لتتجنبي الرَمش وليسهل عليك النظر إلى خط الجفن ووضع الرمش الصناعي عليه.

الخطوة 4:

عند الحاجة، يمكنك استخدام فرشاة تجعيد الرموش الساخنة حتى تتناسق جميع شعيرات الرموش الصناعية مع الطبيعية. يمكنك فعل ذلك بفرشاة التجعيد العادية ولكن الساخنة ستمنح نتيجة أفضل بكثير.

الخطوة 5:

احرصي على تطبيق الماسكارا دائماً لتمنح لمسة أخيرة مثالية ورموش كثيفة وجذابة بتأثير طبيعي.