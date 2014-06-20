5 وسائل تقي الحامل من تشققات الجلد

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رغم المشاعر الجميلة التي تنتاب المرأة عندما تعلم بأنها حامل وسعادتها بأن تصبح أماً، إلا أنها تشكو من متاعب كثيرة ترافق فترة الحمل، ولعل أكثر ما يزعج المرأة من تلك المرحلة هو ظهور التشققات أو علامات تمدد الجلد والتي تبقى آثارها حتى بعد الولادة، لكن هناك طرق يمكن من خلالها تفادي هذه المشكلة وتظل فيها الحامل تتمتع بمظهر جميل و جلد صحي.

1-غيري أسلوب تناولك للطعام

تناولي الأكلات الصحية المفيدة، مثل الأطعمة التى تحتوي على مضادات الأكسدة، فيتامين «A» وفيتامين «E»، والأحماض الدهنية «أوميجا 3».

اشربي الكثير من الماء حوالي 8 أكواب يومياً، وابتعدي عن المشروبات المنبهة، وتناولي بدلاً منها مشروبات من الأعشاب الطبيعية، والخضروات والفاكهة.

2-مارسى الرياضة

يمكنك استشارة طبيبك لمعرفة الرياضة التى بإمكانك ممارستها.

3- راقبي وزنك

تابعي الزيادة فى وزنك أثناء الحمل واعلمي أنك لا تأكلي عن شخصين كما هو شائع

لذلك حاولي كبح الشهية الزائدة على تناول الطعام ، خاصة على تلك التي لا تحمل فائدة غذائية.

4-استخدمي الليفة الخشنة

لا تهملي تقشير بشرة جسمك عن طريق الليفة أو الفرشاة الجافة، لتتخلصي من الجلد الميت

5- ابتعدي عن المستحضرات الكميائية

لا تستخدميها على جلدك أثناء الحمل، حاولي أن تستخدمي الوصفات الطبيعية عوضاً عن المواد التجميلية التجارية.

ورطبي بشرتك على الدوام، لا تتركيها حتى تجف وتتشقق، واستخدمي كريمات الحماية من الشمس على الدوام.