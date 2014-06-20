5 تدابير وقائية أساسية تجنبكم مخاطر الإصابة بسرطان الجلد

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أيار/ مايو هو شهر التوعية بسرطان الجلد؛ هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه إذا ما تمَّت الإستفادة من الشمس بطريقة صحيحة.

ففي كل عام، يؤكد أطباء الجلد على توصيات أساسية للوقاية من الأمراض والمشاكل التي يمكن أن تصيب البشرة جرّاء التعرّض المفرط لأشعة الشمس، وهي:

1- تجنّب حمامات الشمس بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة من بعد الظهر. ويُنصح بالبقاء في الظل خلال هذه الفترة.

2- وضع قبعة ونظارات شمسية طبية، وارتداء ملابس مزودة بأكمام.

3- استعمال مستحضر الوقاية من أشعة الشمس قبل ربع ساعة من التعرّض لأشعة الشمس وبكميات وافرة، وتكرار تطبيقه كل ساعتين، وبعد النزول إلى السباحة أو عند التعرّق. على أن يكون المستحضر الواقي من الشمس من النوع الطبي الذي يباع في الصيدليات لضمان تأمين الحماية اللازمة للجلد من الأمراض السرطانية ومن الشيخوخة المبكرة التي تظهر على شكل تجاعيد بارزة على البشرة.

4- استشارة طبيب الجلد عند رصد أية بقع غريبة على الجلد، لأنَّه الوحيد القادر على تحديد ماهية هذه البقع، وما إذا كانت سرطانية أم لا. فالكشف المبكر قادر على إنقاذ حياة مريض سرطان الجلد.

5- تجنيب الأطفال أشعة الشمس المباشرة، ودهن بشرتهم بمستحضر واق من الشمس عالي الحماية. وذلك لحماية بشرتهم من الاحتراق التي تجعلهم عرضة في ما بعد للإصابة بسرطان الجلد، ولحماية جهاز المناعة لديهم.