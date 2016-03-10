أكثر من 5 آلاف شخص في دبي يشارك في تحدي الوحل من دو

شارك

اجتمع أكثر من 5 آلاف من محبي التحدي والإثارة للمشاركة في تحدي الوحل من دو الأول في الشرق الأوسط في دبي في الأراضي المحيطة لمجمع حمدان الرياضي وذلك لممارسة السباق المشهور عالمياً بأنه “التحدي الأصعب على سطح الأرض TM” حيث يمتد على مسافة 8 أو 16 كلم.

وشهد التحدي مشاركة الرياضيين والمبتدئين على حد سواء وما أثار إنتباه الجميع مساعدة المشاركين لبعضهم البعض لتخطي العديد من العقبات التي تتضمن السباحة في المياه الجليدية وبرك الوحل والصعقات الكهربائية غير المؤذية.

وقد صمم السباق بشكل خاص لامتحان الكفاءات الرياضية وقوة التحمل والقدرة الذهنية والعمل كفريق لمحبي الرياضة والمرح ويشمل التحدي محطات وعقبات عديدة أبرزها: آركتيك إنيما 2.0 وإيفيرست 2.0 وإلكتروشوك ثيرابي وجدار الأبطال ووحش لوخ نس.

ولم ينس التحدي الصغار التي تتراوح أعمارهم بين 7 و13 سنة، فانطلق سباق “تحدي الوحل للصغار من دو” الذي يعتبر جزءاً من سباقات “تحدي الوحل من دو” على مسافة تمتد 1.5 كيلومتر من ألعاب الوحل المرحلية والتي أظهرت القدرات الحقيقية للأطفال وأفسحت المجال لإحياء مخيلتهم المذهلة.

وقال ويل دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لتحدي الوحل: “لقد أيقن الآلاف في الإمارات بعد المشاركة في سباق تحدي الوحل من دو أن أصعب المواقف أو العقبات في الحياة تصبح أسهل عند مواجهتها كمجموعة، وهذه العبرة الأساسية للتحدي والسبب الرئيسي وراء شهرته العالمية وانتشاره الواسع”. وأضاف دين: “من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من المشاركين في تحدي الوحل الأول في الشرق الأوسط في دبي ما يعكس حماسة كبيرة لهكذا فعاليات في المنطقة

شارك

Comments

comments