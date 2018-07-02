6 أغذية لتقوية جهازك المناعي

يشتكي الكثيرين منا من ضعف الجهاز المناعي، وتعرضهم للأمراض بصفة مستمرة وسهولة تعرضهم للعدوى الفيروسية والبكتيرية، وهذا يعكس قلة اهتمامهم ومحافظتهم على جهازهم المناعي الذي له الدور الرئيسي والفعال في محاربة الأمراض والبقاء على الجسم في صحة جيدة..

ومنذ الصغر تعلمنا أن الغذاء السليم وخاصة الخضراوات والفاكهة من أكثر الأمور التي ترفع من كفاءة الجهاز المناعي وتعمل على تقويته. وإليكم أعزاءنا القراء بعض الأطعمة التي تعمل على دعم جهازك المناعي فاحرص على تناول تلك الأطعمة بشكل يومي:

الزبادي

يعد الزبادي بما يحتويه من البكتيريا الحيوية النافعة المعروفة باسم “البروبيوتيك” من الأغذية النافعة جدا والتي تعمل على رفع مناعة الجسم بشكل كبير.

الليمون

يعد الليمون مطهرا وقاتلا للبتكيريا والجراثيم، بالإضافة لاحتوائه على كميات من فيتامين C ولهذا يجب الحرص على تناوله مع الماء بشكل يومي لتجنب الإصابة بالأمراض ورفع مناعة الجسم.

الثوم

يحتوي الثوم على مادة الأليسين التى ترفع مناعة الجسم وتقاوم العدوى كما أثبتت الدراسات بما لا يدع مجالا للشك قوة تأثير الثوم في محاربة السرطان في الجسم.

البروكلي والقرنبيط والخضراوات من الفصيلة الصليبية

تحتوي تلك الخضراوات على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات وهي مثالية لرفع كفاءة الجهاز المناعي.

البقدونس

يعد البقدونس أحد الكنوز الغذائية الحقيقية المنسية، فهو يحتوي على كميات مرتفعة جدا من أغلب الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى أن تناول البقدونس أو شرب عصيره باستمرار يعمل على تنقية الدم والجسم من السموم.

التفاح

لا يزال المثل الانجليزي الشهير بتناول تفاحة في اليوم يبعدك عن زيارة الطبيب يثبت صحته يوما بعد الآخر، فالتفاح فاكهة مثالية بما يحتويه من قيمة غذائية مرتفعة والياف ومضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن تدعم الجسم بشكل كبير.

وأخيرا إن من الأمور الهامة جدا ضرورة المحافظة على جهاز المناعة في أفضل حالته من خلال الاهتمام بالغذاء الصحي والتزام عادات غذائية سليمة.