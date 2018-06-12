6 أنواع من الأطعمة تُسرّع في ظهور التجاعيد

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور علامات التقدم في العمر على البشرة والجسم، وتختلف هذه العوامل بين علة الوراثة والتدخين والتعرض لأشعة الشمس، كما يلعب النظام الغذائي اليومي دوراً أساسياً في هذا المجال، حيث أن الكثير من الأطعمة والمشروبات تؤثر على التسريع بظهور التجاعيد على الجلد ومنها:

1- الأطعمة المطهوة بالميكرويف

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى طهي الطعام المثلج بالميكرويف من دون الانتباه إلى أن هذه الأطعمة المثلجة تحتوي نسبة عالية من الصوديوم الذي يسهم في احتباس السوائل بالجسم ويؤدي إلى ظهور التجاعيد.

2- مشروبات الطاقة

يحتوي هذا النوع من المشروبات على نسبة عالية جداً من السكريات والأحماض التي تسهم في ارتفاع تأثير الصوديوم والكافيين مما يؤدي إلى حدوث حالة جفاف البشرة، وينصح اختصاصي التغذية باستبدالها عن طريق شرب كميات كبيرة من المياه التي تساعد في الحفاظ على رونق ونضارة البشرة.

3- الزبدة

تحتوي الزيدة على كميات كبيرة من الدهون السيئة التي تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة بالإضافة إلى كونها تسحب الماء من الخلايا مما يجعل البشرة أقل رطوبة الأمر الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

4- السكر

يعتبر السكر من أكثر المواد الضارة للجسم لكونه يضعف مناعة الجسم ويسبب حدوث الإلتهابات، بالإضافة إلى كونه يدمر الكولاجين والإيلاستين الضروريين لمرونة البشرة ونضارتها.

5- الملح والمأكولات المالحة

يعد الملح من المواد العالية الصوديوم التي تسبب احتباس الماء في الجسم مما يؤدي إلى الجفاف وانتفاخ الجلد، كما أنه يضر بالحمض النووي ويسرع في ظهور علامات الشيخوخة.

6- الوجبات السريعة

تستخدم مطاعم الوجبات السريعة أنواع سيئة من الزيوت التي تطلق الجذور الحرة في الجسم وتسبب الإجهاد التأكسدي الذي تضعف مناعة الجسم وتسهم في ظهور التجاعيد.