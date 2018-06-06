6 تفاصيل لا تعطيها أنت الأهمية لكنها تهم زوجكِ

شكل الأظافر وترتيبها، لون العينين، الابتسامة وغيرها من الأمور التي ينتبه لها أي زوج في زوجته، ولكن، هل تعلمين أنّ هناك بعض التفاصيل التي قد لا تعطيها أهمية كبرى، لكنّها تستحوذ على اهتمام زوجكِ؟، اكتشفيها:

كمية الطعام التي تتناولينها: من كان ليظن أنّ الرجال، المعروفين بتناولهم لكميات طعام كبيرة نسبياً، يراقبون حصص الطعام الذي تأكله زوجاتهم؟

كمية المكياج الذي تضعينه: المكياج وصيحاته موضوع لا يهم الرجل، ولكنّه يلفت انتباهه كثيراً، وبالأخص من ناحية الأسلوب والكمية، فهو يراقب ما إن كنتِ تلجئين إلى المكياج القوي والبارز أو تفضلين اللوك الطبيعي والمكياج الخفيف، لذلك لا تترددي في مصارحته وسؤاله عن النمط الذي يفضله في هذا الخصوص، للتأكّد من أنكِ لا تقومين بأمر ينفّره ولا يروق له.

اللون الذي ترتدينه بشكل أكبر: اسألي زوجكِ وسيجيبكِ بشكل دقيق، فهو قد لا يتنبه إلى تصاميم ملابسكِ وقصّاتها، ولكنها حتماً يلاحظ تكرّر لون محدد في إطلالاتكِ.

التغيرات الجسدية البسيطة: وبهذه التغيرات لا نقصد فقط زيادة أو فقدان الوزن، ففي حين تسود النكتة بأن الرجل لا يلحظ إن صبغت زوجته شعرها من البني إلى الأشقر، إلّا أنّه في الواقع قد يرصد شامةً أو نمشاً جديداً على وجهكِ لم تتنبهي له بنفسكِ.

الأمور التي تجعلكِ تبتسمين: قد لا تستطيعين تعداد هذه الأمور بنفسكِ، ولكن زوجكِ قادر على فعل ذلك! فهو يراقب ما هي الأشياء اليومية الصغيرة التي تجعل ملامح وجهكِ تضيء وعينيكِ تلمعان!

ذوقكِ في الموسيقى والأفلام: حتّى ولو لم يكن يوافقكِ الرأي أو يحاول إزعاجكِ من خلال تشغيل أحد الأفلام من النوع الذي لا يروق لكِ، ولكن شريكك لديه فكرة واضحة عن ذوقكِ في هذا الخصوص، ويراقب كلّ خياراتك في هذا الخصوص.