6 مشروبات لذيذة تقضي على نحافة طفلك

إن الأم مطالبة بتوفير التغذية الجيدة لطفلها، حتى تضمن له نمواً طبيعياً جسدياً ونفسياً، لكن أحياناً تواجه الأمهات ظاهرة نحافة أطفالهن ويتساءلن عن الأطعمة القادرة على مساعدتهم في القضاء على النحافة المخيفة..لذا نخبرك أنه بإمكان سلسلة من المشروبات القضاء على النحافة لدى فئة الصغار.. إليك أهمها:

1- يحتوي الموز على مواد تساعد الطفل على كسب وزن جديد، لذا يمكن تحضير مشروب الموز مضاف له الحليب.

2- المؤكد أن مشروب الحلبة رائع النتائج، لأنه يساعد على فتح الشهية، ويمكن أن يتناول الصغير هذا المشروب ثلاث مرات يومياً، وإذا لم يتقبل مذاقه يمكن مزجه مع القليل من الحليب وملعقة عسل.

3- يعد الحليب المشروب الأساسي الذي يساهم في بناء جسم الطفل، لذا يمكن أن يتناول منه الصغير بانتظام كميات مشبعة، أو إضافته للعديد من العصائر الطبيعية التي تحلى بالعسل.

4- إن البنجر قادر على منح الطفل وزناً زائدا، إذا تم تقشير حبات البنجر ووضعها في الخلاط مع إضافة القليل من الماء، ثم تسكب على هذا المشروب ملعقة سكر أو عسل.

5-لا تتردي في تغذية الطفل بالتمر بالنظر إلى السعرات الحرارية المرتفعة التي يحتوي عليها ولأنها تزيد من وزن الجسم، لذا يوضع التمر في الخلاط مع الحليب، وبعد ذلك تحصلين على مشروب لذيذ سيحبه طفلك كثيراً.

6- يحظى مشروب الكاكاو بعد مزجه بالحليب والسكر بطلب من الأطفال، واعلمي أنه مهم لتغذية طفلك، بالنظر إلى السعرات الحرارية العالية التي يحتويها.