6 نصائح للمحافظة على صحة الكلى

الكلى ذلك العضو الهام الذي يشبه حبة الفاصوليا والذي يشكل مصدرا لفتلرة وتخليص الجسم من السموم وتنقية الدم، فبالرغم من صغر حجمها إلا أنها تشكل دورا مهما للمحافظة على سلامة وصحة الجسم، وهناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تصيب هذا العضو النبيل في الجسم بدءا من حصوات الكلى أو إصابتها ببعض الالتهابات وصولا للفشل في أداء وظيفتها.

وهناك بعض النصائح والعادات التي تساهم وبشكل كبير وفعال في المحافظة على صحة وسلامة الكلي وهي:

شرب كميات كافية من الماء

نعم إن الماء هو السائل الأفضل والصديق المخلص للكلى، فهو يعمل على غسل الدم وتنقيته ويسهل عمل الكلى وطرح الأملاح الزائدة، لذا لا بد من الحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لضمان تحسين وظائف الكلى بشكل كبير.

مراقبة لون البول

إن لون البول يعتبر انعكاسا قويا لمدى كمية السوائل التي يتناولها الشخص ومقدار كفايتها، وكلما كان لون البول فاتحا شفافا دل ذلك على شرب كمية ماء كافية ومناسبة.

التقليل من تناول الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية

بالرغم من أهمية العقاقير والأدوية الطبية إلا أن العضو الأكثر تضررا من آثارها الجانبية تعد الكلى فلا بد من قراءة النشرة الطبية بتمعن والتأكد من عدم وجود أية آثار تضر وتؤثر في صحة الكلى.

ضبط مستويات ضغط الدم

إن المحافظة على مستوى ضغط وضخ الدم لا يؤثر فقط على صحة القلب والشرايين بل يؤثر بشكل كبير أيضا على صحة الكلى حيث يؤدي الارتفاع المستمر لضغط الدم في صحة الشريان المغذي لها ومع الوقت فقد يتلف.

ضبط معدلات سكر الدم

يعد عدم انتظام سكر الدم لتضرر عمل الكلى والتي ترهق بسبب طرح كميات كبيرة من الجلوكوز ومع الوقت يؤدي ذلك للوصول للفشل الكلوي.

تجنب الألوان والأصباغ والمواد الحافظة

إن كل ما يتم تناوله من طعام يؤثر في صحة الكلى فتناول تلك المواد الحافظة والأصباغ يؤدي لإرهاق الكلى وتلفها بشكل كبير.

وأخيرا من المهم للمحافظة على سلامة وصحة الكلى الالتزام بنظام غذائي صحي والإكثار من تناول الخضراوات الورقية بشكل خاص كالبقدونس والشبنت والكزبرة والتي تدعم عمل الكلى في تخليص الجسم من السموم.