6 فوائد صحية للرياضية اتبعيها

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أولا: اذا كان ليس لديك وقت كاف للقيام بتمارين رياضية خلال اليوم؟

ما عليكي عزيزتي المرأة الا اتباع أسلوب حياة نشيط من خلال المشي في المكتب عندما تسنح الفرصة أو في مراكز التسوّق، صعود السلالم بدل استخدام المصعد أو مطاردة الأطفال في أنحاء البيت.

ثانيا: لا وقت لـ30ـ دقيقة من الرياضة في جدول أعمالك اليومي المزدحم؟

فقط مارسي 15 دقيقة من النشاط البدني على مرحلتين، واعتبري نفسك قمت بـ 30 دقيقة من الرياضة خلال نهارك! وهذا ما تحتاجينه للمحافظة على صحة جيدة!

ثالثا: إن لَم تمارس الرياضة من قبل، ابدأ الآن، على مهل!

بإمكانك البدء بـ10 دقائق من المشي، ثم زيادة المدة مع الوقت للوصول حتى 30-60 دقيقة من المشي السريع. بذلك ستقوم بزيادة فترة التمارين وكثافتها، خطوة خطوة!

رابعا: وجبة خفيفة قبل التمارين، أساسية لطاقة أكبر، خلال التمرين!

تناول حبة موز أو لوح رقائق الحبوب الكاملة أو حبة بطاطا مشوية أو سندويش جبنة من الخبز القمح الكامل، ساعتين الى أربع ساعات قبل التمرين. هذه الوجبة تعزّز الأداء الجسدي وعملية حرق الطاقة والدهون من الجسم.

خامسا: اذا كنتي قادرة، اختاري الهرولة بدل المشي!

مع أنك تقومين بحرق نسبة أكبر من الدهون خلال المشي ولكنك تصرفين كمية أكبر من السعرات الحرارية ودهون أكثر خلال التمارين شديدة القوة والمكثفة مثل الهرولة!

سادسا: خفّفي نسبة الدهون في جسمك وتمتعي بعضلات وجسم مشدود من خلال إدخال تمارين رفع الأوزان الخفيفة إلى روتينك الرياضي!

تذكّري أن كل كيلوغرام من العضلات يحرق 50 سعرة حرارية إضافية في اليوم وأنت مستلقية