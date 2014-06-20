6 أطعمة خطرة على حياتكم احذروها

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ليس كل ما نتناوله من طعام هو غذاء مفيد للجسم فهناك الكثير من الأطعمة تشكل ضرراً كبيراً على صحتنا العامة ولكن بالرغم من ذلك نتناولها ونأكلها باستمتاع خاصة الأكلات الشعبيه، فالعديد من خبراء الصحة يحذرون من أن حوالي ثلث حالات الإصابة بالسرطان مرتبطة أساساً بنظام التغذية غير الصحي، فمثلاً تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن اللحوم المصنعة تعد الأخطر على الصحة. لنتعرف أكثر على تلك الأطعمة حتى لا تقع تحت تأثير طعمها اللذيذ وتتجنبها

1- اللحوم الحمراء حيث أعلن الباحثون في المعهد الدولي لبحوث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن هنالك ارتباطاً قوياً بين اللحوم الحمراء ومرض سرطان القولون، وأنواع أخرى أقل شيوعا، مثل سرطان البروستات والبنكرياس.

2- النقانق (الهوت دوغ)، التي تحظى بشعبية كبيرة في كل العالم، والمكونة من لحوم يتم طحنها وتتبيلها ببهارات وأملاح ثم حشوها في الأمعاء الدقيقة الحيوانية، تحتوي على مادة النيترات، وتستخدم هذه المادة المضافة لضمان محافظة النقانق على لونها ولجعل فترة صلاحيتها أطول.

3- البطاطا المقلية ورقائق الشبيس؛ تفرز أثناء تحضيرها مادة “الأكريلاميد”، التي أثبتت التجارب على الحيوانات أنها مرتبطة بالإصابة بالسرطان. “هذه المادة لا تؤدي فقط للإصابة بالأورام الخبيثة، بل إنها تحدث ضررا كبيرا بالجهاز العصبي”. حيث توجد مادة الأكريلاميد في كل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وتفرز عند تعريضها لدرجة حرارة عالية أثناء إعدادها. ويقوم الجسم عند تناول هذه المواد بتحويل الأكريلاميد إلى غليسيداميد، وهي المادة المسؤولة عن إحداث تغيرات وراثية وضرر كبير بالخلايا، يؤدي لاحقاً لتكون أورام سرطانية.

4- الكعك المحلى (أو الدوناتس) يحتوي على مادة الأكريلاميد وعلى الدهون المشبعة، تماماص مثل البطاطا المقلية، وهو يؤدي للإصابة بالسمنة أيضا بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكر.

5- اللحوم المدخنة؛ تمثل خطراً كبيراً على صحة الإنسان، حيث أن قطرات الدهون التي تبرز فوق سطح قطع اللحم الشهية أثناء شيها تحتوي على مادة “البنزوبيرين”، والتي قد تؤدي لتسميم اللحم عند تعرضها للدخان. فهذه المادة تنتمي إلى عائلة المواد الهيدروكربونية، وهي سبب رئيسي للإصابة بسرطان المعدة. ويكمن الحل الأمثل لتجنب هذا الخطر في عدم تعريض قطع اللحم مباشرة إلى النار، أو اختيار لحوم أخرى أقل دسماً

6- الأطعمة المخمرة تمثل خطراً محدقاً بصحة المستهلك، لأن هذه الأطعمة المتعفنة يعتمد إنتاجها اعتماداً على نمو الفطريات والأعفان مع مرور الزمن. ومهما كان نوع هذا الطعام، فإن هذه الفطريات ثبت ارتباطها بمرض السرطان، حيث أن مادة الميكوتوكسين السامة الموجودة في هذه الأطعمة؛ لا تؤدي فقط إلى ظهور الأورام السرطانية، بل إنها أيضا تلحق ضرراً كبيراً بالجهاز العصبي والجهاز الوراثي.

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