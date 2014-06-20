6 ماسكات رائعة تخلصك من جفاف الشعر

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عندما يجف الشعر فهذا يعني إصابته بالتقصف وصعوبة التعامل معه ، ناهيك عن مظهره المخجل.

فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة فسوف نحاول جاهدين مساعدتك بأبسط الطرق المنزلية والتي ثبت كفاءتها في القضاء على مشكلة جفاف الشعر. تابعي معنا وقومي بتحضير هذه الماسكات بنفسك.

1- ماسك الأفوكادو:

قومي بتقشير حبة من الأفوكادو ثم قومي بإزالة لبها من الداخل. امزجيها في إناء مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، أضيفي أيضاً صفار بيضة واحدة. قلبي الخليط جيداً مع الحرص على هرس الأفوكادو إلى أن تأخذ المكونات قواماً مثل الكريمة. استخدمي الماسك على شعرك الجاف وخاصة الأطراف، اتركيه لدقائق معدودة ثم قومي بإزالته واغسلي شعرك بعدها مباشرة.

2- ماسك العسل بالموز:

قومي بهرس حبة واحدة من الموز واخلطيها مع مقدار ملعقة كبيرة من العسل. بعد ذلك افردي الماسك على شعرك لمدة نصف ساعة بعدها عليك إزالة الخليط ثم غسل الشعر بطريقتك المعتادة. ولا يجب استخدام مجفف الشعر.

3- ماسك الزبادي بالبيض:

استخدمي 6 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي والخالي من أي نكهات ثم قومي بخلطها مع بياض بيضة واحدة مع الخفق جيدا. ضعي الماسك على شعرك حوالي 15 دقيقة واغسليه بعد ذلك بالشامبو مع استخدام المرطب أيضاً.

4- ماسك العسل بزيت الزيتون:

هنا سوف تخلطي نصف فنجان من العسل مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون النقي. اثم ضعي هذا الماسك بداية من فروة الرأس مرورا بأعلى الشعر وحتى أطرافه مع التأكد من تغطية كل الخصلات. بعد ذلك لفي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة نصف ساعة. ثم اشطفي شعرك بالماء الدافئ.

5- ماسك الصبار:

سوف تحتاجين هنا إلى ورقتين من نبات الصبار. افتحي خط طولي بكل ورقة لتحصلي على اللب. ضعي لب الصبار في اناء واخلطيه مع 3 ملاعق من المرطب المستخدم للشعر، قلبي الخليط حتى الإمتزاج ثم استخدميه على فروة الرأس مع التدليك جيداً. عليك ارتداء غطاء بلاستيكي لنصف ساعة بعدها قومي بإزالة الماسك واغسلي شعرك بالشامبو.

6- ماسك الفراولة بالعسل وزيت الزيتون:

أحضري 20 حبة متوسطة من الفراولة مع ملعقتين من العسل ومثلهما من زيت الزيتون. استخدمي الخلاط لخفق المكونات لمدة 10 دقائق.

وزعي الخليط على فروة الشعر فقط لمدة نصف ساعة. أزيلي الماسك بعد ذلك واغسلي شعرك بالماء البارد كالمعتاد.

يرجع السر في قوة هذه الماسكات إلى العناصر الطبيعية الموجودة في مكونات الماسك سواء كان البيض أو العسل وزيت الزيتون والصبار وكذلك الفواكه المختلفة.

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