6 نباتات تخفي الإحساس بالتخمة بعد وجبة دسمة

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بعد تناول الأطعمة الدسمة نشعر بنوع من التخمة والتقلصات في الأمعاء والكسل وغيرها من الأعراض المزعجة وهذه الحالة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة التي نتعرض لها في حياتنا اليومية ونلجأ من أجل التخلص منها إلى تناول الأدوية التي تترك آثاراً جانبية تصل إلى حد الخطورة لذلك يرى خبراء الطب البديل أن هناك بعض أنواع النباتات تساعد الجهاز الهضمي في القضاء على هذه المشكلة..لنتعرف عليها

1- الشمر (الحبة الحلوة) لهضم الوجبات الدسمة

كانت حبوب الشمر أو فاكهة الشمر المجففة تستخدم تقليدياً لمعالجة مشاكل سوء الهضم وبالتالي فإن كوباً من منقوع الشمر مفيد جداً بعد تناول وجبة غنية بالدهون.

2- الفجل لتنشيط الكبد

يستخدم على شكل عصير أو مسحوق. والمعروف عن الفجل الأسود أنه يعمل على تحفيز إفراز الصفراء لمحاربة الفضلات في الجسم من خلال خصائصه التي تعزز إفراز الصفراء والقناة الصفراوية. فقط يغسل الفجل ويقشّر ويقطّع إلى شرائح، ويوضع في خلاط لعصره. ثم يسكب عصير الفجل في زجاجة تحتوي على لتر ونصف اللتر من الماء، ويشرب كل صباح

3-اليانسون لعلاج الانتفاخ

النفخة سببها تخمّر الطعام الفاسد في داخل الجسم، واليانسون مشهور بخواصه المضادّةة للالتهابات والتشنجات؛ لذلك يوصف تحديداً للأشخاص الذين يعانون بشكل دائم من القولون بفضل خواصه المساعدة على الهضم وتحفيز إفراز الصفراء. فقط تنقع حبوب اليانسون في حوالى 300 مل من الماء المغلي لمدة 10 دقائق. وينصح بشرب حوالى 3-4 أكواب من هذا المنقوع في اليوم الواحد على ألا تتجاوز مدة العلاج فترة أسبوعين.

4-الخرشوف لتحفيز وظيفة الكبد

يشتهر الخرشوف بخصائصه التي تحسّن عملية الهضم وتعطي الجسم الشعور بالراحة بعدد الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات. ولا شيء أفضل من منقوع جيد للخرشوف للمساعدة على إفراز الصفراء واستعادة الشهية وإعادة ترطيب الجسم بعد الجفاف. ولتخفيف طعمه الذي قد لا يروق للبعض، يمكن إضافة اليانسون إلى منقوع الأرضي شوكي..

5-المليسة لمحاربة حموضة المعدة

تشتهر المليسة بقدرتها على تهدئة الأشخاص المصابين بالتوتر والقلق وتخفيف اضطراباتت الأعصاب، كما أنها رائعة لمحاربة التشنجات، مما يساعد على محاربة الحموضة الزائدة في المعدة. ولإضفاء نكهة لذيذة على منقوع المليسة، يمكن إضافة بعض أوارق النعناع الأخضر، فمن شأن ذلك أن يخفف ألم المعدة.

طريقة إعداد هذا المشروب كالتالي

يوضع 5 – 6 أوراق من المليسة في كوب من الماء، ثم يضاف إليه 5 – 6 أوارق من النعناع الأخضر، ويترك المزيج يغلي على النار. بعد ذلك، يغطّى المشروب، ويترك منقوعاً حوالى عشرين دقيقة قبل تصفيته وشربه. بالإمكان تناول عدد من أكواب هذا المنقوع طوال النهار إلى أن تختفي آثار حموضة المعدة.

6-النعناع الأخضر:

يعتبر مغلي النعناع الأخضر مهدئ للمغض المعوي ويساعد على الهضم ..فقط تُغسل حزمة من النعناع الأخضر جيداً ثم يسكب عليها ماء مغلي، بعد ذلك يترك منقوع النعناع حتى يبرد، ثم يشرب بعد كل وجبة