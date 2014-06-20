6 أخطاء عند وضعك الماكياج تظهرك أكبر سناً

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زينب سعد

بعض النساء اللاتي تضعن الماكياج بطريقة خاطئة، ويكون به بعض اﻷخطاء، مما يظهرهن أكبر من أعمارهن، وذلك لعدم علمهن كيفية تجنب عيوب الوجه، لتتجنبي هذه اﻷخطاء التي من الممكن أن تقعي فيها أثناء وضع ماكياجك وتظهرك أكبر سناً كوني معنا هنا وتعرفي عليها..

أولا: عند وضعك كريم اﻷساس.. عليكِ الاهتمام بإخفاء التجاعيد، لكن دون المبالغة بها، كما أنه يجب عدم تزويده بطريقة ملفتة للنظر، حتى لا تصبحي أكبر سناً، وكما ذكرنا.. يكون أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة، حتى يعطيك توهجاً في وجهك.

ثانيا: وضع الماكياج الثقيل يجعلك أكبر سناً، كما أن اختيار كريم أساس أفتح من لون البشرة بكثير، يتسبب في ذلك أيضاً، لذا يجب عليكِ اختيار كريم أساس قريب من لون البشرة، أي أفتح منها بدرجة واحدة، مع استخدام مرطبات مناسبة لبشرتك لتجنب التجاعيد.

ثالثا: عند وضع أحمر الخدود.. عليكِ اختيار اللون الذي يتناسب معكِ ومع بشرتك أو ماكياجك الذي تضعينه، كما أن وضع أحمر الخدود بطريقة مبالغة يعطيك مظهراً أكبر سناً، لذا عليكِ التركيز عند وضعه.

رابعا: تظليل العيون بلون لامع يعطيك مظهراً أكبر من سنك، كما أنه يعمل على إظهار التجاعيد، لذا عليكِ اختيار لون غير لامع، كما يمكنك اختيار اللون الخوخي أو اللون الرمادي، والذي يتناسب مع كل ألوان البشرة.

خامسا: الماسكارا والآيلاينر على الرموش السفلية يجعلان عينيك أكثر ضيقاً، كما أنهما يعطيان انطباعا أكبر سناً، لذا عليكِ تجنب وضعهما على الرموش السفلية، مما يعمل على توسيع عينيكِ وإظهارك أصغر سناً.

سادسا : أحمر الشفاه أيضاً يتسبب في إظهارك أكبر سناً عند وضعه بشكل ثقيل، أو وضع ألوان غير مناسبة، أو عند تحديد الشفاه، لذا يمكنك استخدام اللون الروز، فهو لون محايد ويعطي لمعانا للشفاه، كما أنه يتناسب مع كل ألوان البشرة، مع تجنب تحديد الشفاه، كما يعطي إحساسا بالامتلاء.

نصيحة:

أخذ قسط كافٍ من النوم والاستيقاظ صباحا في نشاط وحيوية يعطيك الوجه الباسم المفعم بالحيوية والنضارة.

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