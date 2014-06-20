6 نصائح بسيطة غير مكلفة جددي بها مطبخك

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زينب سعد

مطبخك هو المكان الذي تقضين فيه الوقت الأكبر على مدار اليوم، فيجب أن تنعشيه من فترة لأخرى حتى لا تشعري بالملل داخله مع كم المهام والوقت والجهد الذي تبذلينه داخله. هنا أقدم لك نصائح لتجديد مطبخك بأقل التكاليف فكوني معنا..

١-جددي من روح المكان بشراء أشياء جديدة، مثل راديو صغير لتسليتك في المطبخ، برطمانات جديدة للتوابل، سلة قمامة جديدة، طقم أواني طبخ مميز، وجددي الأدوات التي بدأت في التلف أو ظهر عليها الصدأ. فسيشعرك ذلك بالتجديد والانتعاش.

2 – ازرعي بعض النباتات والأعشاب الطازجة في أوان صغيرة لإضفاء المنظر المنعش والرائحة الجميلة على مطبخك، ويمكنك أيضا زراعة الأعشاب التي تفيدك في الطهي مثل إكليل الجبل «الروزماري» والنعناع والحلبة.

3- بدلي أماكن الاجهزة بمطبخك، فمثلا بدلي أماكن الثلاجة والديب فريزر، أو المايكروويف وغسالة الأطباق. فهذه التغييرات ستعطيك تجديدا في الشكل وتغييرا في مساحة المطبخ. بل وبدلي أيضا محتويات دواليب المطبخ، فضعي الأكواب مكان الأطباق وهكذا.

4- جددي شكل الارضية، فيمكنك وضع سجادة جديدة في مطبخك من النوع البلاستيكي ليتم تنظيفها بسهولة. ستجدد من إطلالة مطبخك بدلاً من تغيير سيراميك المطبخ بمبلغ كبير.

٥- يمكنكِ أن تدهني مطبخك الخشبي بلون جديد منعش مثل الأزرق أو النبيتي فهو لون جديد ويتحمل بقع وتراكمات البخار والدهون وطهي الطعام.

٦- ضعي ديكورات جمالية بسيطة، مثل الفازات الصغيرة المحتوية على نباتات صناعية، أو جددي مفارش أدراج المطبخ بأشكال محببة لكِ.

والآن أخبريني هل أعجبتكِ الأفكار؟ هل لديكِ مقترحات أخرى؟

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